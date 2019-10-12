Son Dakika Haberleri: İstikbal mobilya kayserispor'da, kasımpaşa hazırlıkları sürüyor
Son Dakika Spor İstikbal mobilya kayserispor'da, kasımpaşa hazırlıkları sürüyor

İstikbal mobilya kayserispor'da, kasımpaşa hazırlıkları sürüyor

7 dakika önce

İstikbal Mobilya Kayserispor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada takımın yeni teknik direktörü Samet Aybaba yönetiminde Kasımpaşa ile oynayacakları maçın hazırlıklarını sürdürdü.

İstikbal mobilya kayserispor'da, kasımpaşa hazırlıkları sürüyor, System.String[]

İstikbal Mobilya Kayserispor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada takımın yeni teknik direktörü Samet Aybaba yönetiminde Kasımpaşa ile oynayacakları maçın hazırlıklarını sürdürdü.  Ligin 8'inci haftasında 20 Ekim Pazar günü Kasımpaşa sahasında konuk edecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor, maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Samet Aybaba, yönetiminde futbolcular antrenmana ısınma çalışması ile başladı. Oyuncular sonrasında yarı saha hücum ve savunma çalışması yaptı. İzinli olan Umut Bulut, Emmanuel Adebayor antrenmanda yer almadı.


İstikbal Mobilya, Samet Aybaba, Kayserispor, Kasımpaşa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 03:27 Kaynak: DHA
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