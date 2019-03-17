İstikbal Mobilya Kayserispor-Medipol Başakşehir Maçının Ardından - Abdullah Avcı
50 dakika önce
- Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın maç sonu açıklaması. KAYSERİ - Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile Medipol Başakşehir Kadir Has Stadyumu'nda karşılaştı.
- Medipol Başakşehir
Teknik Direktörü Abdullah Avcı
'nın maç sonu açıklaması.
KAYSERİ - Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor
ile Medipol Başakşehir Kadir Has
Stadyumu'nda karşılaştı. Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, karşılaşma sonrasında basın toplantısı düzenledi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 08:53 Kaynak: AA
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