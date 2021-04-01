İstiklal Bayrağı Zafer Yolculuğuna devam ediyor - Son Dakika

Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Polatlı Belediyesi tarafından Zafer Yolculuğuna çıkartılan İstiklal Bayrağı, Bozüyük'te bulunan İnönü Şehitliği'nde yerini aldı.

Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Polatlı Belediyesi tarafından Zafer Yolculuğuna çıkartılan İstiklal Bayrağı, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen 2. İnönü Zaferi'nin 100. yıl dönümü kutlama töreninde yerini aldı. Bilecik Metristepe'de gerçekleştirilen törende selamlanan İstiklal Bayrağı gönüllü bisiklet grupları aracılığı ile Bozüyük'te bulunan İnönü Şehitliği'ne getirildi. İstiklal mücadelesinin gerçekleştiği toprakları dolaşmak üzere yolculuğuna devam eden Şanlı Türk Bayrağı, İnönü Şehitliği'nde düzenlenen anma töreninin ardından Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya tarafından Bilecik Valisi Bilal Şentürk'e teslim edildi. Anlamlı törende Başkan Yıldızkaya'ya Polatlı Belediye Meclis Üyeleri; Mehmet Ali Talay, İsmail Hakkı Akgök, Zeki Tarhan, Adnan Sezgin ve Polatlı Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi Genel Koordinatörü Kadim Koç eşlik etti.

23 Nisan'da Gazi Meclis'te olacak

Başkan Yıldızkaya tarafından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi huzurunda Anıtkabir'de teslim alınarak yolculuğuna başlayan İstiklal Bayrağı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na kadar Bozüyük Kent Müzesi'nde sergilenecek. 23 Nisan'da ise Polatlı Belediyesi tarafından düzenlenecek törenle Cumhuriyet Müzesi olarak hizmet veren 1. Millet Meclisi'ne emanet edilecek.

Gönüllü bisikletçiler Milli Mücadele rotasını takip edecek

'Aşkın Zaferi Türk'ün Mührü Sakarya' parolasıyla Polatlı Belediyesi tarafından Zafer Yolculuğu'na çıkartılan İstiklal Bayrağı, Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında 22 Ağustos'ta bisiklet grupları tarafından Türk'ün makus talihinin yenildiği Duatepe'ye getirilecek. İstiklal Bayrağı Polatlı Duatepe'de düzenlenecek törenin ardından, 2022 yılı içerisinde gönüllü bisiklet grupları eşliğinde karayolu aracılığıyla Afyon Batı Cephesi Karargahı, Karacahisar, Şuhut, Dumlupınar, Uşak ve İzmir rotasında Milli Mücadele yolculuğuna devam edecek.

Yolculuk özel bir belgesel haline getirilecek

İzmir'in kurtuluş tarihi olan 9 Eylül 2022 tarihinde törende yerini alacak olan İstiklal Bayrağı düşmanın durdurulduğu ve Cumhuriyet'in kurulduğu başkent Ankara'ya tekrar getirilerek, Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi Özel Müzesi'nde hazırlanan alanda sergilenmeye devam edecek. Şanlı İstiklal Bayrağı 29 Ekim 2023 tarihinde Cumhuriyet'in Kuruluşu'nun 100. yıl dönümü törenlerinde Gazi Meclis'te göndere çekilerek yolculuğunu tamamlamış olacak. İki yıl boyunca sürecek bu anlamlı zafer yolculuğu yapılacak olan özel belgesel ile Polatlı Belediyesi tarafından ölümsüz bir hale getirilecek. - ANKARA