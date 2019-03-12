Son Dakika Haberleri: İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

13 dakika önce

Kars'ın Kağızman ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. Yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü, System.String[]
Kars'ın Kağızman ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. Yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Kağızman Halk Eğitim Konferans Salonu'nda düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kağızman Yatılı İlköğretim Bölge Okulu Müdürü Sinan Çıl'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Daha sonra öğrenciler Mehmet Akif Ersoy'un eserlerini seslendirdi.

Programa, Kağızman Kaymakamı Ercan Öter, Kağızman Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, Kağızman Garnizon Komutanı Binbaşı Erdem Aktaş, Kağızman Jandarma Bölük Komutanı Yüzbaşı Erdem Sarıbaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Bayşar, Kağızman İlçe Müftüsü Özcan Yılmaz, sivil toplum örgütleri ve siyasi parti temsilcileri, oda başkanları ve vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 02:59 Kaynak: AA

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