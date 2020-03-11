İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü - Son Dakika

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

6 saat önce

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü, System.String[]

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Bilgin, mesajında, İstiklal Marşı'nın ve Safahat'ın unutulmaz şairi Mehmet Akif Ersoy'un, aziz milletin destan yazdığı istiklal mücadelesinin ruhuyla, benliğiyle, sözleriyle, şiirleriyle milletin hislerine tercüman olduğunu bildirdi.

Ersoy'un ülkenin en zor gününde millete umut aşıladığını belirten Vali Bilgin, ünlü şairin vefatının 84. yıl dönümünde saygıyla yad edildiğini kaydetti.

Şairin duruşu ve kelimeleriyle gelecek nesillere ışık olduğunu aktaran Bilgin, mesajında şunlara yer verdi:

"Büyük bir mücadele ile kazanmış olduğumuz istiklal savaşımızı, muhteşem mısralarıyla ebedileştiren fikir ve edebiyat adamı Mehmet Akif Ersoy, bu toprakların ruhunu, bu milletin özünü yansıtan İstiklal Marşı'nı kalemiyle değil, yüreğiyle yazmıştır. Onun yazdığı İstiklal Marşı, parçalanmış, darmadağın edilmiş, yok olmak üzere olan bir milletin, yeniden doğuşunun, şahlanışının destanıdır.

Bugün bizlere düşen İstiklal Marşı ruhunu korumak ve gelecek nesillere aktarmaktır. Bu sebeple ecdadın her türlü mihnete rağmen bizlere kadar ulaştırarak emanet bıraktığı bu değerlere sahip çıkmalı ve kıyamete dek onları yaşatmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle istiklal şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy'u saygı, minnet ve rahmet duygularıyla anıyorum."

Mehmet Akif Ersoy, Kırklareli, Safahat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 01:36 Kaynak: AA
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