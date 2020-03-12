İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü - Son Dakika
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İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

6 saat önce

Muş'un Malazgirt ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü, System.String[]

Muş'un Malazgirt ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Kültür Merkezi konferans salonunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Şehit Arslan Kulaksız Fen Lisesi Öğretmeni Hande Kara Ünsal'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrencilerin hazırladığı tiyatro oyunu sahnelendi, şiirler okundu.

Programa Kaymakam Emre Yalçın, Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Fatih Yiğit, Belediye Başkan Vekili Cezayir Bozkurt, Cumhuriyet Başsavcısı Dilek Otay, Cumhuriyet Savcısı Duran Turgut Borçaktape, Jandarma Komutan Yüzbaşı Harun Nazlı, Emniyet Müdürü İlker Ekşi, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Mehmet Akif Ersoy, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 01:48 Kaynak: AA
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