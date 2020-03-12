İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü - Son Dakika

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

26 dakika önce

"12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" nedeniyle Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da program düzenlendi.

"12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" nedeniyle Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da program düzenlendi.

Konya'da, Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Cüneyit Orhan Toprak, törende yaptığı konuşmada, İstiklal Marşı'nın o dönemde Türk milletinin yaşadığı cefayı ve çetin mücadeleyi anlattığını söyledi.

"Bu topraklarda olmamızı kabul edemeyenlerle tarih boyu devam eden mücadelemiz halen devam ediyor." diyen Vali Toprak, "Mehmet Akif Ersoy hem bir şairdi hem bir mütefekkirdi. Kur'an-ı Kerim üzerinde uzmanlaşmış ve bunu hayatına aksettiren, yaşayan bir şairimizdi. Öyle bir İstiklal Marşı yazmıştır ki her okuduğumuzda heyacanlanmamak mümkün değil. Her bir kelimesi mana yüklü, anlam yüklü ve bizim nerelerden nereye geldiğimizi, milletimizin köşeye sıkıştırıldığı düşünüldüğü zaman bile o yoklukta, kıtlıkta neler yapabileceğinin en güzel göstergesi." ifadelerini kullandı.

İstiklal Marşı'nda, teknolojiye karşı imanın ne kadar güçlü olduğunun anlatıldığını kaydeden Toprak, "En son fert kalana kadar bu memleketin kimseye teslim edilmeyeceğinin bir göstergesidir, şehitlere duyduğumuz minnetin ifadesidir. Hürriyet, özgürlük ve bağımsızlık söz konusu olduğunda Türk milletinin bundan, canını verse de vazgeçmeyeceğinin mücadelesinin ifadesidir. Bu ruhu kaybetmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Etkinlik, Vali Toprak'ın konuşmasının ardından lise öğrencileri tarafından hazırlanan, İstiklal Marşı'nı yazılma sürecinin anlatıldığı tiyatro ve oratoryonun sahnelenmesiyle son buldu.

Törene, Vali Toprak'ın yanı sıra İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Toprak, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 06:59 Kaynak: AA
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