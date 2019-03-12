Son Dakika Haberleri: İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı

İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı

26 dakika önce

Kırşehir'de, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı, System.String[]
Kırşehir'de, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen programda Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy ile ilgili anma etkinliği gerçekleştirildi.

Okul Müdürü Mustafa Karadeniz'in günün anlam ve önemine dair yaptığı konuşmanın ardından Mehmet Akif Ersoy konulu sinevizyon ile devam eden programda, öğrenciler tarafından sahnelenen "Milletin Sesi Mehmet Akif Ersoy" temalı tiyatro oyunu büyük beğeni topladı.

"Asımın Neslinden Mehmet Akif'e" konulu şiir ve kompozisyonların okunduğu programda, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere Vali İbrahim Akın ve diğer protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.

Kırşehir Muharip Gaziler Derneği üyelerine plaket takdim edilen programa, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Emre Şahinci, daire müdürleri, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Şevket Karadeniz, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 04:22 Kaynak: AA

Karadeniz, Kırşehir, Mehmet Akif Ersoy, Güncel
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