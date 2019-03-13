İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98.yılı Kutlandı

Aliağa Milli Eğitim Müdürlüğü İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. Yılı dönümünün kutlanması ve usta şair Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenledi.

Aliağa Milli Eğitim Müdürlüğü İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. Yılı dönümünün kutlanması ve usta şair Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenledi.



Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına Mehmet Saka İlkokulu/Ortaokulu'nun hazırladığı "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" Programı Tüpraş Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlendi. Programa Aliağa Kaymakamı Erhan Günay, Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, İlçe Jandarma Komutanı J.Bnb. Rıfkı Kulaksız, İlçe Emniyet Müdürü Yasin Uğurtaş, İlçe Milli Eğitim Müdür Erdal Bayhan, AK Parti Aliağa İlçe Başkanı Kazım Sayın, MHP Aliağa İlçe Başkanı Abdurrahim Aydemir, şube ve okul müdürleriyle çok sayıda öğrenci katılım gösterdi.



"Milli şuuru ayakta tutabilmek için hatırlamak gerekir"



Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra İstiklal Marşı ile ilgili şiir, resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye girmiş öğrencilere ödülleri takdim edildi. Ödül törenin ardından İstiklal Marşı ile ilgili hazırlanmış video gösterimi katılımcılara izletildi. Ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapmak üzere Mehmet Saka Ortaokul öğretmeni Gülcan Avcı sözlerine başladı. Avcı, "Milletlerin hayatında geleceklerine yön veren önemli olaylar kilometre taşı niteliğinde şahsiyetler vardır. Genç nesillerin iyi yetişmeleri, geleceğe güvenle bakabilmeleri, millet hayatında yeni değerlerin ortaya çıkabilmesi ve milli şuuru ayakta tutabilmek için bunları hatırlamak gerekir. İşte kahramanlık destanımız, heybetli kimliğimiz, yurtseverlik ve özgürlük aşkımız İstiklal Marşı'mız ve milletimizin sinesinden çıkarak onun acılarını, umutlarını, kararlılığını abideleştiren Mehmet Akif. Her yıl 12 Mart tarihi İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü olarak kutlanır" ifadelerini kullandı.



Konuşmanın ardından 'Vatan ve Bayrak' temalı şiir dinletisi gerçekleştirildi. Daha sonra Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazması konulu tiyatro oyunu sahnelendi. Tiyatro oyunun ardından çocuk korosu tarafından oratoryo seslendirildi. Türkiye Haritası Müzikli Gösterisi'nin sahnelenmesinin ardından Çanakkale ve Yemen Türküleri seslendirildi. Daha sonra Kahramanlar Korosu sahne aldı ve İstiklal Marşı'nın müzikli gösteri eşliğinde okunmasıyla anma programı son buldu. - İZMİR

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