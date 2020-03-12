İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü - Son Dakika
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İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü

6 saat önce

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Ersoy Argon'a, İstiklal Marşı'nın yer aldığı Sebilürreşad dergisinin ilk sayısının dokuma baskısını verdi.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü, System.String[]

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Ersoy Argon'a, İstiklal Marşı'nın yer aldığı Sebilürreşad dergisinin ilk sayısının dokuma baskısını verdi.

Yağcı, İstiklal Marşı'nın TBMM'de kabul edilişinin 99. yılı dolayısıyla Argon ile Mecliste basın toplantısı düzenledi.

Bugünün çok özel ve anlamlı bir gün olduğuna işaret eden Yağcı, 15 Mayıs 2019 tarihinde "Yüzyıllık Vefa Yüzyıllık Farkındalık" projesi başlattıklarını anımsattı. Yağcı, bu projeyle Milli Mücadele kahramanlarının ve nesillerinin uğradığı "sükut suikastını" ortadan kaldırmayı hedeflediklerini vurguladı.

İstiklal Marşı'nın, Milli Mücadele ruhunun dününe, bugününe ve geleceğine ışık tuttuğunu kaydeden Yağcı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Milli Mücadele kahramanları ve bütün şehitleri rahmetle andı.

Yağcı, konuşmasının ardından Selma Ersoy Argon'a İstiklal Marşı'nın yer aldığı Sebilürreşad dergisinin ilk sayısının dokuma baskısını verdi.

Milletvekili Yağcı'ya teşekkür eden Argon, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Ödüllerinde Mehmet Akif Ersoy'a vefa ödülünün verildiğini anımsatarak Sebilürreşad dergisinin ilk sayısının dokuma baskısını sergilenmek üzere Cumhurbaşkanlığına teslim etmek istediğini belirtti.

Selim Yağcı, toplantının sonunda Argon'la birlikte basın koridorunu gezerek derginin dokuma baskısı örneğini gazetecilere de verdi.

Mehmet Akif Ersoy, Milletvekili, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 06:08 Kaynak: AA
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