İsveç Başbakanı Andersson, NATO üyelik müzakerelerinin 1 yıl sürebileceğini söyledi - Son Dakika
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İsveç Başbakanı Andersson, NATO üyelik müzakerelerinin 1 yıl sürebileceğini söyledi

29.06.2022 16:47
İsveç Başbakanı Andersson, NATO üyelik müzakerelerinin 1 yıl sürebileceğini söyledi

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, NATO'ya üyelik müzakerelerinin bir yıl sürebileceğini bildirdi.

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, NATO'ya üyelik müzakerelerinin bir yıl sürebileceğini bildirdi.

NATO Liderler Zirvesi'nin davetlisi olarak İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan Andersson, basına açıklamalarda bulundu.

İsveç'in NATO'ya üyelik müzakerelerinin bir yıl sürebileceğini belirten Andersson, bugünkü toplantıyı ve sürecin ilerlemesini sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Andersson, İsveç ve Finlandiya'dan 33 kişinin Türkiye'ye iadesi konusunda Türk basınında çıkan haberlere ilişkin, "Böyle bir dosya geldi mi bilmiyorum. Bunları yetkililer ile birlikte yasalar çerçevesinde ele alacağız." dedi.

İsveç vatandaşlarının sınır dışı edilemeyeceğini aktaran Andersson, "Türkiye ile yaptığımız görüşmede uluslararası hukuka uyacağımızı belirttik, terörist olmayanın endişe duymasına gerek yok." ifadesini kullandı.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde de Aftonbladet gazetesine konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin terör saldırıları konusundaki endişelerini ciddiye aldıklarını ifade eden Linde, "İsveç ve Finlandiya'nın bu sözü edilen PYD, YPG ve Türkiye'nin FETÖ olarak adlandırdıklarına, silah ve para gibi Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden bir konuda destek vermeyeceği yönünde anlaştık." dedi.

Terör örgütü YPG/ PKK destekçisi bağımsız Milletvekili Amineh Kakabaveh ile Sosyal Demokrat partinin yaptığı anlaşmanın son bulduğunu vurgulayan Linde, "Kakabaveh ile Sosyal Demokrat Partinin yaptığı anlaşma Meclis kapanana kadardı, Meclis kapandığı için de bu anlaşma sona erdi." diye konuştu.

Türkiye-İsveç-Finlandiya tarafından imzalanan ortak muhtıra sonrası Ann Linde hakkında gensoru önergesi vereceğini açıklayan Kakabaveh'in tavrını da değerlendiren Linde, "İsveç Parlamentosunun tüm üyeleri, istedikleri kişiye karşı güvensizlik talep etme hakkına sahip. Kakabaveh bizim NATO'ya katılmamızı istemediğinden çok üzgün olduğunu anlıyorum." şeklinde konuştu.

Sosyal Demokrat Parti ile Kakabaveh arasında imzalanan anlaşma

İsveç'te geçen yıl Sosyal Demokrat Partili Andersson, istifa ederek görevi bırakan Stefan Löfven tarafından başbakanlık için önerilmişti.

349 milletvekilinin bulunduğu Mecliste hükümeti kurmak için 175 milletvekiline ihtiyacı olan Andersson, bağımsız Milletvekili Kakabaveh'in desteğini alarak 1 oy farkla 24 Kasım 2021'de başbakan seçilmişti.

Bu oy karşılığında Sosyal Demokrat Parti ile Kakabaveh arasında YPG/PKK'ya destek olunması için anlaşma imzalanmıştı.

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Kaynak: AA

Finlandiya, Türkiye, İsveç, YPG, Güncel, Son Dakika

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