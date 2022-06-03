İsveç Başbakanı Magdalena Andersson'dan gensoru önergesi verilmesi halinde istifa resti - Son Dakika
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İsveç Başbakanı Magdalena Andersson'dan gensoru önergesi verilmesi halinde istifa resti

03.06.2022 00:35

İsveç'te son yıllarda artan silahlı çatışmalarının önlenememesi sebebiyle sağ partiler, Adalet ve İçişleri Bakanı Bakanı Johansson hakkında gensoru önergesi verdi. Başbakan Andesson ise gensorunun kabul edilmesi durumunda istifa edeceğini dile getirdi.

İsveç'te suç örgütü çetelerinin son yıllarda artan silahlı çatışmalarının önlenememesi nedeniyle Mecliste bulunan sağ partiler, Adalet ve İçişleri Bakanı Bakanı Johansson hakkında gensoru önergesi verdi.

BAŞBAKANDAN İSTİFA RESTİ

Önergeye sinirlenen Başbakan Andersson, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Johansson hakkında verilen gensorunun kabul edilmesi durumunda istifa edeceğini söyledi.

İsveç'te Adalet Bakanı hakkında gensoru önergesi verilmesi üzerine Başbakan Andesson'ndan istifa resti
Başbakan Andersson

"BİR BAKANI GÜVENSİZLİĞE İTMEK SORUMSUZLUK"

Gensorunun arkasında olanları not ettiğini aktaran Andersson, "Hükümetim ve ben, tamamen toplumsal sorunlara odaklanıyoruz. İsveç'in artan suçlarla ilgili büyük bir sorunu var. Ortaya çıkan paralel yapılar ve şiddetin İsveç'in bir parçası haline geldiğinin farkındayım. Böyle bir ortamda bir bakanı güvensizliğe itmek sorumsuzluktur." ifadesini kullandı.

İsveç'te parlamento seçimlerine 3 ay kaldığına işaret eden Andersson, çevrelerinde savaş bulunurken ülkeyi siyasi bir istikrarsızlığa itmenin sorumsuzluk olduğunu belirtti.

GENSORU ÖNERİSİNE 3 PARTİ DESTEK VERİYOR

Aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisinin (SD) sunduğu gensoru önerisine ana muhalefet Muhafazakar Parti (M), Hristiyan Demokratlar Parti (DK) ve Liberal Parti (L) destek veriyor.

12 Haziran'da Mecliste ele alınması beklenen gensoru önerisini hazırlayan SD Milletvekili Henrik Vinge, Adalet ve İçişleri Bakanı Johansson'un suçla mücadelede yasaları sertleştirmediğini ve ülkenin çetelere teslim edildiğini savundu. Muhafazakar Parti Milletvekili Tobias Billström ise Johansson'un "yalancı ve beceriksiz" olduğunu öne sürerek önergeyi destekleyeceğini bildirdi.

BAĞIMSIZ VEKİLDEN TÜRKİYE ŞANTAJI

Terör örgütü YPG/ PKK destekçisi bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh de devlet televizyonu SVT'ye verdiği beyanatta, hükümete şantaj yaparak Türkiye ile NATO konusunda anlaşmamalarını istedi.

Kendisiyle YPG/PKK'ya destek verilmesi yönünde yapılan anlaşmaya hükümetin sadık kalmasını isteyen Kakabaveh, aksi takdirde iktidara desteğini keseceğini öne sürdü.

Öte yandan polisin yayımladığı istatistiklere göre, son 5 yılda suç örgütlerinin neden olduğu çatışmalar sonucunda ülkede her yıl ortalama 45 kişi ölürken bu yılın ilk 5 ayında silahlı saldırı sonucu katledilenlerin sayısı da 31 olarak kayıtlara geçti.

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Kaynak: AA

Süleyman Soylu, İsveç, Güncel, Son Dakika

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