Üye Girişi
İsveç'in En Yüksek Dağı İklim Değişikliğinden Küçüldü - Son Dakika

İsveç'in En Yüksek Dağı İklim Değişikliğinden Küçüldü

16.09.2021 09:51
İsveç'in En Yüksek Dağı İklim Değişikliğinden Küçüldü, System.String[]

İsveç'in en yüksek dağı iklim değişikliği nedeniyle küçülüyor!

İsveç'in en yüksek dağı iklim değişikliği nedeniyle küçülüyor! Kebnekaise Dağı 2 bin 120 metre ve 2020'ye göre neredeyse 198 cm daha düşük ölçüm veriyor, çünkü çalışma bulguları artan sıcaklıklar buzlu zirveyi erittiğini gösteriyor.

Ölçümler, iklim değişikliğinin dağları kısa sürede küçültebileceğini gösteriyor.

Yeni bir çalışma, iklim değişikliğinin dağları küçültme gücüne bile sahip olduğunu gösteriyor.

2000 yılından bu yana, buzullu güney zirvesinin yüksekliği, iklim değişikliğinin neden olduğu artan hava sıcaklıkları nedeniyle 'büyük ölçüde' azaldı.

Stockholm Üniversitesi'ndeki uzmanlar, olayı "doğanın kırılganlığının bir sembolü" olarak adlandırdılar.

Stockholm Üniversitesi'nde buzulbilim profesörü Per Holmlund, yükseklik değişiminin 'buzulların İsveç'te ısınan iklime tepkisinin iyi bir sembolü' olduğunu söyledi.

Üniversiteye göre, değişiklikler İsveç'te uzun süredir ısınan bir iklimi yansıtıyor ve bu "insanlık için kırmızı bir kod" olarak adlandırılan son BM iklim paneli raporuna atıfta bulunuyor.

"ZİRVE DAHA ALÇALDI"

Bomba raporu, küresel ısınmanın benzersiz bir buzul erimesine neden olduğunu ve kontrolden çıkmaya yakın olduğunu söyledi.

Ancak Profesör Holmlund, güney zirvesini oluşturan buzul malzemesi olan 'sürüklenmenin' bazı yerlerde kalınlığının arttığını da sözlerine ekledi.

Ancak Profesör Holmlund "Güney zirveyi oluşturan buzul malzemenin bazı yerlerde kalınlığının artma nedeninin sürüklenme olduğunu" belirtti.

"Bugün yürüyüşçüler zirveye tırmandıklarında, 2000'li yılların başında var olmayan düz bir kısımdan – bir "tepe öncesi"nden geçiyorlar" dedi.

"2020'den bu yana, zirve 2,2 metre daha alçak, ancak tepe öncesi 1,2 metreye kadar büyüdü."

Buzulları eriten iklim değişikliğinin yanı sıra, büzülme, kışın karın nerede biriktiğini etkileyen değişen rüzgar koşullarına bağlanabilir. Kebnekaise, Kuzey Norveç ve İsveç'in büyük bir bölümünü kapsayan İskandinav Dağları silsilesindeki Kuzey Kutup Dairesi'nin yaklaşık 150 km kuzeyinde yer alır ve Laponia Dünya Mirası Alanı'nın bir parçasıdır.

Kebnekaise'nin iki ana zirvesi vardır - buzullu bir güney zirvesi (büzülmeye eğilimli) ve şu anda İsveç'te en yüksek yer olan kuzey buzsuz bir zirve.

Kayadan yapıldığı için kuzey zirvesinin yüksekliği değişmez, ancak güney zirvesi (buzdan yapılmış) dalgalanır.

Ne yazık ki, güney zirvesi şu anda İsveç'in kalan tek dağın buzuludur.

14 Ağustos'ta Kebnekaise'nin güney zirvesi, Tarfala araştırma istasyonundan araştırmacılar tarafından deniz seviyesinden 2,094,6 metre yükseklikte ölçüldü.

KUZEY, GÜNEY ZİRVELERİ

Üniversite, bunun 1940'larda ölçümlerin başlamasından bu yana görülen en düşük seviye olduğunu ve geçen yıl aynı zamandan neredeyse iki metre daha alçak olduğunu iddia ediyor.

Zirvedeki düşüş ve sürüklenmenin değişen görünümü, esas olarak artan hava sıcaklığıyla değil, aynı zamanda kışın karın biriktiği yeri etkileyen değişen rüzgar koşullarıyla da açıklanabilir.

Stockholm Üniversitesi'nin Tarfala araştırma istasyonu, 20. yüzyılda 'hem yükseklik hem de şekil olarak' değişen güney zirvesini 1940'ların ortalarından beri ölçüyor.

Genel olarak, yüksekliği yaz ve kış arasında iki ila üç metre arasında değişir.

Normalde zirve, Mayıs ayında en yüksek ve Eylül ayında en düşük seviyededir.

2019 yılına kadar, güney zirvesi, 139 yıl boyunca İsveç'teki en yüksek dağ zirvesiydi.

O yılın Eylül ayında, güney zirvesi, buzulunun üçte birinin erimesinden sonra İsveç dağlarının sıralamasında ikinci sıraya düştü ve onu kuzey zirvesinin arkasına geçirdi.

Stockholm Üniversitesi "Kuzey zirvesinin en yüksek noktası dağlardan oluşuyor ve bu nedenle istikrarlı" dedi.

"Bu gelişme, uzun vadede kuzey zirvesinin tüm yıl boyunca İsveç'in en yüksek noktası olacağı anlamına geliyor."

İsveç'in En Yüksek Dağı İklim Değişikliğinden Küçüldü

Birleşmiş Milletler, Toros Dağları, Stockholm, İsveç, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Space Mag Türkiye

Son Dakika Teknoloji İsveç'in En Yüksek Dağı İklim Değişikliğinden Küçüldü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Alacak verecek kavgasında arkadaşını öldüren şüpheli, adliyeye gözyaşları içinde gitti 10:39 Alacak verecek kavgasında arkadaşını öldüren şüpheli, adliyeye gözyaşları içinde gitti Beşiktaş maçında Dortmund'un futbolcuları, aşırı ıslıktan dolayı zor anlar yaşadı 10:36 Beşiktaş maçında Dortmund'un futbolcuları, aşırı ıslıktan dolayı zor anlar yaşadı Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okulları açık tutmak için 3 formül! Aralarında hafta sonu eğitimin devam etmesi de var 10:12 Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okulları açık tutmak için 3 formül! Aralarında hafta sonu eğitimin devam etmesi de var
Beşiktaş oyuncuları, Dortmund maçında koşu mesafesi rekoru kırdı 10:06 Beşiktaş oyuncuları, Dortmund maçında koşu mesafesi rekoru kırdı Cedi Osman'ın, Ebru Şahin'e hediye ettiği yüzüğün fiyatı belli oldu 09:53 Cedi Osman'ın, Ebru Şahin'e hediye ettiği yüzüğün fiyatı belli oldu Son Dakika! 2021-Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçları açıklandı 09:45 Son Dakika! 2021-Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçları açıklandı
Yüz yüze eğitime geçildi, üniversitelilerin ev derdi patlak verdi! Adeta mezarı andıran odalar için 900 lira kira isteniyor 08:20 Yüz yüze eğitime geçildi, üniversitelilerin ev derdi patlak verdi! Adeta mezarı andıran odalar için 900 lira kira isteniyor Kazada yaralanan otobüs sürücüsü 23:16 Kazada yaralanan otobüs sürücüsü "Benim çalışmam lazım" diyerek ambulanstan inmek istedi

Son Dakika Haberleri
10:41 Son Dakika! Güne yükselişle başlayan dolar 8,44'ten alıcı buluyor
10:38 Alacak verecek kavgasında arkadaşını öldüren şüpheli, adliyeye gözyaşları içinde gitti
10:37 Başına 5 milyon dolar ödül koyulan Sahraaltı Afrika lideri öldürüldü
10:36 Beşiktaş maçında Dortmund'un futbolcuları, aşırı ıslıktan dolayı zor anlar yaşadı
10:20 İş bırakan müteahhitlere çimentoculardan yanıt: Konut fiyatlarını yarı yarıya indirin, çimentoyu bedava verelim
10:11 Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okulları açık tutmak için 3 formül! Aralarında hafta sonu eğitimin devam etmesi de var
10:05 Beşiktaş oyuncuları, Dortmund maçında koşu mesafesi rekoru kırdı
10:01 Meral Akşener, cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında konuştu: Tek adayla girilmeli
09:53 Cedi Osman'ın, Ebru Şahin'e hediye ettiği yüzüğün fiyatı belli oldu
09:50 Yeni transfer Olimpiu Morutan, Galatasaray'da uyum sorunu yaşıyor
Son Dakika! Güne yükselişle başlayan dolar 8,44'ten alıcı buluyor Son Dakika! Güne yükselişle başlayan dolar 8,44'ten alıcı buluyor         
10:42
Başına 5 milyon dolar ödül koyulan Sahraaltı Afrika lideri öldürüldü Başına 5 milyon dolar ödül koyulan Sahraaltı Afrika lideri öldürüldü         
10:37
İş bırakan müteahhitlere çimentoculardan yanıt: Konut fiyatlarını yarı yarıya indirin, çimentoyu bedava verelim İş bırakan müteahhitlere çimentoculardan yanıt: Konut fiyatlarını yarı yarıya indirin, çimentoyu bedava verelim         
10:21
Kaplıcaların tanıtımını yapmak isteyen kaymakam, ilginç yönteme başvurdu Kaplıcaların tanıtımını yapmak isteyen kaymakam, ilginç yönteme başvurdu         
10:08
Meral Akşener, cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında konuştu: Tek adayla girilmeli Meral Akşener, cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında konuştu: Tek adayla girilmeli         
10:01
Yeni transfer Olimpiu Morutan, Galatasaray'da uyum sorunu yaşıyor Yeni transfer Olimpiu Morutan, Galatasaray'da uyum sorunu yaşıyor         
09:51
Kuzey Kore'nın fırlattığı füzelerin Hegurajima Adası'nın 300 kilometre kuzeyine düştüğü öğrenildi Kuzey Kore'nın fırlattığı füzelerin Hegurajima Adası'nın 300 kilometre kuzeyine düştüğü öğrenildi         
09:11
Berfu Yenenler yine yaptı yapacağını! Yatak şakasıyla Eser'i şoke etti Berfu Yenenler yine yaptı yapacağını! Yatak şakasıyla Eser'i şoke etti         
00:44
Ekvator böceği Türkiye'de görülmeye başlandı! Şeklini ve asıl yaşadığı yeri duyanlar heyecanlanıyor Ekvator böceği Türkiye'de görülmeye başlandı! Şeklini ve asıl yaşadığı yeri duyanlar heyecanlanıyor         
22:51
Doğu Roma'nın başkentiydi! Şimdi Türkiye'de dikenlerin ve kayaların arasında keşfedilmeyi bekliyor Doğu Roma'nın başkentiydi! Şimdi Türkiye'de dikenlerin ve kayaların arasında keşfedilmeyi bekliyor         
22:08
Daha da güzelleşmiş! Aşk-ı Memnu'nun Elif'i Eda Özerkan Acar'ı görenler iki kez bakıyor Daha da güzelleşmiş! Aşk-ı Memnu'nun Elif'i Eda Özerkan Acar'ı görenler iki kez bakıyor         
20:52
EXXEN'e tepki çok büyük! Beşiktaş-Dortmund maçını izleyemeyen futbolseverler çıldırdı EXXEN'e tepki çok büyük! Beşiktaş-Dortmund maçını izleyemeyen futbolseverler çıldırdı         
20:34
Çağrı Terlemez ile dünyaevine giren Ece Seçkin'in iddialı gelinlik seçimi olay oldu Çağrı Terlemez ile dünyaevine giren Ece Seçkin'in iddialı gelinlik seçimi olay oldu         
20:33
15 gündür kayıp olan adamın ölüsü, bodrum katına turşu almaya inen komşular tarafından bulundu 15 gündür kayıp olan adamın ölüsü, bodrum katına turşu almaya inen komşular tarafından bulundu         
17:41
Pfizer/BioNTech aşısında çirkin oyun ortaya çıktı! Uğur Şahin ve Özlem Türeci her şeyi anlattı Pfizer/BioNTech aşısında çirkin oyun ortaya çıktı! Uğur Şahin ve Özlem Türeci her şeyi anlattı         
14:07
Adana'da 'ütü tostu' ile meşhur olan Anıl Kurt hayatını kaybetti; 206 kilometreye çıkan hız göstergesini paylaşmış Adana'da 'ütü tostu' ile meşhur olan Anıl Kurt hayatını kaybetti; 206 kilometreye çıkan hız göstergesini paylaşmış         
14:03
Ünlü oyuncu Merve Oflaz sosyeteye gelin gidiyor! Damadın ailesiyle akşam yemeğinde buluştu Ünlü oyuncu Merve Oflaz sosyeteye gelin gidiyor! Damadın ailesiyle akşam yemeğinde buluştu         
08:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2021 10:48:08. #1.13#
SON DAKİKA: İsveç'in En Yüksek Dağı İklim Değişikliğinden Küçüldü - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement