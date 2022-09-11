İsveç'te halk, genel ve yerel seçimler için sandık başında - Son Dakika
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İsveç'te halk, genel ve yerel seçimler için sandık başında

11.09.2022 12:14
İsveç'te halk, genel ve yerel seçimler için sandık başında

İsveç'te halk, genel ve yerel seçimler için sandık başına gitti.

İsveç'te halk, genel ve yerel seçimler için sandık başına gitti.

Yerel saatle 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, saat 20.00'de sona erecek.

Seçim sonucunda ülkeyi 4 yıl yönetecek yeni hükümet ve yerel belediye başkanları belli olacak.

Sandık çıkış sonuçlarının yerel saatle 21.00'da duyurulması bekleniyor. Bu ilk tahminin ardından oyların tamamının sayılmasından sonra geçici sonuçlar açıklanacak.

Resmi sonuçların açıklanmasının haftalar sürebileceği belirtiliyor.

İsveç'te halihazırda mecliste temsil edilen sekiz siyasi parti, parlamentoda 349 sandalye bulunuyor.

İsveç basınında genel seçim öncesi yapılan yorumlarda, sol blokun seçimi kıl payı kazanacağı ve hükümetin uzun süren pazarlıklardan sonra bile kurulmasının zor olacağı görüşü hakim.

Sol blokta, Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Çevre Partisi ile Sol Parti bulunurken, sağ bloktaki Merkez Partisi, aşırı sağcı İsveç Demokratlar Parti (SD) ile hükümet kurulmayacağını ilan ederek bu seçime sol bloktan katılma kararı almıştı.

Sağ blokta ayrıca ılımlı Muhafazakar Parti, Hristiyan Demokrat Parti, Liberal Parti ve İsveç Demokratlar Partisi yer alıyor. Her ne kadar SD sağ blokta gösterilse de diğer sağ blok partileri SD ile iş birliği yapmaktan kaçınıyor.

İsveç'te 2018'deki seçimlerde en fazla oyu Sosyal Demokrat Parti almıştı

İsveç'te 9 Eylül 2018'te yapılan ve katılımın yüzde 87 olduğu son genel seçimde, Sosyal Demokrat Parti yüzde 28,6'lık oyla birinci parti olmuştu.

Ana muhalefetteki ılımlı Muhafazakar Partisi de yüzde 19,84 ile ikinci sırada yer almıştı.

Bu sonuçlardan sonra Sosyal Demokrat Parti ile Yeşiller ve Çevre Partisi, azınlık sol hükümeti kurarak 3 yıl bu görevi yürüttü.

Yeşiller ve Çevre Partisinin 2021'de hükümetten çekilmesi üzerine Sosyal Demokrat Parti yoluna tek başına devam etti.

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Kaynak: AA

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