İsveç\'te İsrail ve ABD\'ye Protesto

İsveç'in başkenti Stockholm'de, İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürmesi ve ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini hedef alan askeri müdahalesi protesto edildi.

Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Odenplan Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, İsrail ordusunun 10 Ekim 2025'te başlayan ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'ni hedef almasına tepki gösterdi. Göstericiler, ABD'nin Venezuela'ya saldırarak Devlet Başkanı Maduro ve eşi Cilia Flores'i alıkoymasını kınadı.

"Soykırımı durdurun", "Terörist İsrail", "Çocuklar yaşamak istiyor, İsrail karşı çıkıyor", " Filistin'e özgürlük", "Venezuela halkına destek" ve "Hepimiz Venezuelalıyız" yazılı pankartlar taşıyan protestocular, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmasını ve ABD'nin Maduro ile eşini serbest bırakmasını istedi.

Venezuela asıllı İsveçli aktivist Ruth Cartaya, AA muhabirine, özgür bir Filistin ve Venezuela halkının iradesine saygı duyulması için gösteri yaptıklarını söyledi.

Venezuela'nın yer altı kaynaklarının ülke egemenliğinde kalması gerektiğini belirten Cartaya, "Venezuela'nın birçok kaynağı var ve bu kaynaklar ABD'ye değil, Venezuela'nın kendisine aittir. Egemenliğimize saygı duymalılar." dedi.

ABD'nin Latin Amerika'ya, Venezuela'ya, İsrail'in de Filistin'e saldırmaya son vermesi gerektiğini ifade eden Cartaya, "İsrail, ABD'yi arkasına alarak Filistin'de yürüttüğü saldırıları durdurmalıdır. Filistin'in özgürlüğüne müdahale etmeyi bırakmalıdır." diye konuştu.