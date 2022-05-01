İsveç'te Uluslararası Demokratlar Birliği yöneticisinin evi kurşunlandı - Son Dakika
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İsveç'te Uluslararası Demokratlar Birliği yöneticisinin evi kurşunlandı

01.05.2022 17:40
İsveç'te Uluslararası Demokratlar Birliği yöneticisinin evi kurşunlandı

İsveç Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Jönköping Şube Başkanı Mehmet Özer'in evi dün gece kurşunladı.

İsveç Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Jönköping Şube Başkanı Mehmet Özer'in evi dün gece kurşunladı.

Olay yerinde inceleme yapan polis, saldırganların yakalanması için soruşturma başlattı.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan UID Jönköping Şube Başkanı Özer, olayın dün gece yerel saatle 24.00 civarında gerçekleştiğini söyledi. Evin camına 3 kurşunun isabet ettiğini aktaran Özer, "Teravih namazındaydım. Evde küçük kızım ve eşim vardı. Teravihten sonra camide biraz sohbet için kalmıştım. O anda saldırı gerçekleşmiş. Küçük kızım polisi arayıp haber vermiş." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) İsveç Bölge Başkanı Özer Eken'in aracına dün saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

Olayın Stockholm'de meydana geldiğini aktaran Eken, "Annemi ziyarete gitmiştim. Gece aracı park ettiğim yere gelenler, aracımın kaportasını çizip, aracıma sert cisimle vurup zarar vermeye çalışmışlar. Daha önce de bu tür saldırılara defalarca maruz kaldım. Dün gece benim aracıma saldırı ve sonrasında Mehmet beyin evine saldırı ilginç bir tesadüf mü? Polis araştırmasından sonra inşallah ortaya çıkar." şeklinde konuştu.

İsveç'te Uluslararası Demokratlar Birliği yöneticisinin evi kurşunlandı
İsveç'te Uluslararası Demokratlar Birliği yöneticisinin evi kurşunlandı
İsveç'te Uluslararası Demokratlar Birliği yöneticisinin evi kurşunlandı
İsveç'te Uluslararası Demokratlar Birliği yöneticisinin evi kurşunlandı
İsveç'te Uluslararası Demokratlar Birliği yöneticisinin evi kurşunlandı

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Mehmet Özer, Jönköping, Saldırı, İsveç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsveç'te Uluslararası Demokratlar Birliği yöneticisinin evi kurşunlandı - Son Dakika


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