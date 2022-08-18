İsveç'te NATO'ye girmek isteyenlerin oranı arttı - Son Dakika
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İsveç'te NATO'ye girmek isteyenlerin oranı arttı

18.08.2022 17:19
İsveç'te NATO'ye girmek isteyenlerin oranı arttı

İsveç'te yapılan bir ankette, NATO'ya katılmak isteyenlerin oranında artış meydana geldiği belirtildi.

İsveç'te yapılan bir ankette, NATO'ya katılmak isteyenlerin oranında artış meydana geldiği belirtildi.

Sifo araştırma şirketinin yürüttüğü anket sonuçlarına göre, NATO'ya katılmak isteyen İsveçlilerin oranı yüzde 58'e yükseldi.

Mayısta yapılan ankette bu oran yüzde 56 olarak kaydedilirken, yeni yayımlanan ankette bu oran yüzde 58'e çıktı.

NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan İsveç ve Finlandiya ile Türkiye arasında, 28 Haziran'da İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin endişelerini gidermeye yönelik üçlü muhtıra imzalanmıştı.

Öte yandan Madrid'de yapılan zirveyle NATO'ya katılım süreçleri başlayan İsveç ve Finlandiya, Türkiye ile ortak mutabakat görüşmelerine başlıyor.

İsveç Dışişleri Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre, 26 Ağustos'ta bu mekanizmanın ilk toplantısı gerçekleştirilecek.

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Kaynak: AA

Araştırma, Türkiye, Madrid, İsveç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsveç'te NATO'ye girmek isteyenlerin oranı arttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsveç'te NATO'ye girmek isteyenlerin oranı arttı - Son Dakika
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