İsviçre\'de Yılbaşı Yangını: 40 Ölü

İsviçre'de yılbaşı gecesi 40 kişinin öldüğü yangın faciasına şampanya şişelerinde patlatılan havai fişeklerin yol açtığı belirlendi. 40 yaralı tedavi için Almanya'ya getiriliyor.İsviçre'nin ünlü kayak merkezi Crans- Montana'da bir eğlence merkezinde yılbaşı gecesi meydana gelen ve en az 40 kişinin öldüğü yangına şampanya şişelerine yerleştirilen, masalarda kullanılan ve düğünlerdekilere benzer "volkan" tipi havai fişeklerin neden olduğu açıklandı. Wallis kantonu Başsavcısı Béatrice Pilloud, Cuma günü düzenlediği basın toplantısında, "Tüm bulgular yangının, şampanya şişelerine konulan fıskiye tipi fişeklerin tavan kaplamasına çok yakın mesafede ateşlenmesinden çıktığını gösteriyor" diye konuştu. Bu sonuca, video kayıtları ve tanık ifadelerinin incelenmesiyle ulaşıldığı belirtildi. Medya kanallarında, garsonların söz konusu havai fişekleri taşıdığı anlara ait görseller de paylaşıldı.

Yaralılar Avrupa ülkelerine sevk ediliyor

Wallis kantonu polis müdürü Frédéric Gisler, şu ana kadar 119 yaralıdan 113'ünün kimliğinin tespit edildiğini açıklarken, yaralılar arasında 71 İsviçre, 14 Fransa, 11 İtalya ve 4 Sırbistan vatandaşının bulunduğu bildirildi. Wallis Kantonu Hükümet Başkanı Mathias Reynard, durumu ağır olan 50 yaralının uzman yanık kliniklerinde tedavi edilmek üzere İtalya, Fransa ve Almanya gibi komşu ülkelere nakledildiğini duyurdu. Polonya ve Avrupa Birliği'nin (AB) de tıbbi destek teklifinde bulunduğu kaydedildi.

En az 40 kişinin hayatını kaybettiği olayda, cenazelerin kimlik tespit çalışmalarının uzman ekiplerce sürdüğü, ancak kurbanların vücutlarındaki ağır yanıkların kimlik tespit sürecini zorlaştırdığı ifade edildi.

Almanya'dan 40 ağır yaralı için tıbbi destek istendi

İsviçre, Crans-Montana kayak merkezinde meydana gelen yangının ardından, 40 ağır yaralının tedavisi için Almanya'daki uzman kliniklerden yardım talep ederken, Berlin Kaza Hastanesi Ağır Yanık Kliniği Direktörü Prof. Dr. Leila Harhaus-Wähner, Cuma günü Welt TV kanalına yaptığı açıklamada, "Şu anki durum itibarıyla, ağır yanıkları olan 40 hasta için yardım talebi almış bulunuyoruz" dedi. Cuma günü ilk yaralıların Leipzig ve Halle'deki kliniklere kabul edildiği, Cumartesi günü ise üç hastanın Berlin'deki kliniğe getirileceği bildirildi.

Uzun ve zorlu tedavi süreci

Harhaus-Wähner, diğer eyaletlerin ve ağır yanık merkezlerinin de benzer şekilde aktif destek vereceğini belirtti. Özellikle ağır yanıklarda kurbanlara çok hızlı müdahale edilmesinin hayati önem taşıdığını vurgulayan uzman Harhaus-Wähner, yanıkların türüne bağlı olarak hastaların aylık tedaviler ve çok sayıda ameliyatla karşı karşıya kalabileceğini de belirtti.

Hastaların ilk stabilizasyonunun ardından etkilenen deri bölgelerinin temizlenmesi ve akabinde nakil işlemlerinin yapılması gerektiğini belirten Harhaus-Wähner, süreci şöyle özetledi:

"Bazen doğrudan kullanılabilecek yeterli öz deri bulunmuyor, bu nedenle işlemlerin birkaç aşamada yapılması gerekiyor. Birden fazla operasyon genellikle kuraldır. Dolayısıyla birkaç haftalık yoğun bakım sürecinden, ardından normal serviste geçirilecek haftalardan ve son olarak da bir rehabilitasyon sürecinden bahsediyoruz."

Genç yaş, hayatta kalma şansını artırıyor

İsviçre'deki trajedide kurbanların çoğunlukla gençlerden oluşması, iyileşme sürecini olumlu etkileyebilir umudu yarattı. Harhaus-Wähner, genç yaşın normal şartlarda yaşlı hastalara kıyasla "belirgin şekilde daha yüksek bir hayatta kalma olasılığı" sağladığını da ifade etti.

Bu tür yaralanmalarda sadece deri kaybının yaşanmadığını, akciğer veya böbrek gibi diğer organların da zarar görebildiğini belirten uzman, "Burada en kritik nokta, özellikle ilk 48 saatlik erken safhada doğru adımların atılması ve organ sistemlerinin koruyucu bir tedavi altına alınmasıdır" dedi.

Papa'dan taziye telgrafı

Kurbanların çoğunun bölgede tatil yapan gençler olduğu belirtilirken, önümüzdeki Pazar günü Crans-Montana'da ekümenik bir cenaze töreni düzenleneceği açıklandı. Papa 14. Leo, Cuma günü gönderdiği taziye telgrafıyla kurban yakınlarına derin üzüntülerini ve teselli dileklerini iletti.

dpa,AFP/ETO,TY