İtalya'dan koronavirüs önlemi: Zorunlu haller dışında serbest dolaşım sınırlandırıldı - Son Dakika

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede 110 ülkeye yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle İtalya'da ölü sayısı son 24 saatte 97 kişi artarak 463'e yükseldi.

"BÜTÜN ÜLKEYİ "KIRMIZI BÖLGE İLAN ETTİK"

Koronavirüs salgınından dolayı, karantina bölgesinde uygulanan önlemler ülke geneline genişletildi. Ülke tamamen karantina altına alındı.

İtalya Başbakanı Conte, başbakanlık sarayı Chigi'de düzenlediği basın toplantısıyla, Bakanlar Kurulu olarak aldıkları ve bu akşamki kararnameyle bütün ülkede yürürlüğe girecek olağanüstü kararları duyurdu. Başbakan Conte, koronavirüsün bulaştığı kişi sayısına dikkati çekerek, "Rakamlar, bize ölen ve yoğun bakımdaki kişi sayısının ne yazık ki önemli şekilde arttığını söylüyor. Artık zaman kalmadı. Hepimiz, İtalya'nın iyiliği için bir şeylerden vazgeçmeliyiz. Önemli sayıda kişiye bulaştığı için alışkanlıklarımızı değiştirmek durumundayız. Artık tek bir kırmızı bölge yok, tek bir İtalya, korumalı bir İtalya var. Bütün ülkeyi kırmızı bölge ilan ediyoruz" dedi.

SERBEST DOLAŞIM SINIRLANDIRILDI

Ülkede serbest dolaşımı sınırlandıracaklarını belirten Conte, "Evde kalıyorum' şeklinde özetleyebileceğimiz tedbirleri imzalayacağım. Onaylanmış iş veya sağlık nedenleri dışında hiçbir hareket olmayacak ve dışarıda ya da lokallerde toplanma yasağını da ekledik" diye konuştu.

Conte, bu kararnameyle bütün İtalya'nın korumalı bir alan haline geleceğini ifade etti. Bugünden itibaren hükümetin tüm ortaklarıyla ülke genelinde daha güçlü ve sıkı önlemler almaya karar verdiklerini aktaran Başbakan Conte, "Bana inanın ki, bu kolay değil, bütün bu kuralları bütün yarımadaya uygulamak. Bu işin ciddiyetinin farkındayız. Bütün sorumluluğu alıyoruz. Sorumluluk zamanı. Sağlık herkesin esas hakkıdır. Bundan geri adım atmaya izin veremeyiz. Bugün için doğru karar evde kalmaktır. İtalya'nın geleceği bizim elimizde. Herkes kendi üzerine düşeni yapmalı" ifadelerini kullandı.

Başbakanın açıkladığı son kararnameye göre, ülkede sadece ordu mensupları, sağlık görevlileri ile hükümet yetkililerinin serbest dolaşım hakkı olacak.

LOMBARDİYA BÖLGESİ VE 14 KENT KARANTİNA ALTINA ALINDI

Öte yandan, İtalya Başbakanı Conte, geçtiğimiz günlerde, Kovid-19'un yayılmasını önlemek için Milano'nun içinde olduğu Lombardiya Bölgesi ve Venedik dahil 14 kentin karantinaya alındığını açıklamıştı.

İtalya, İran'ı geride bırakarak Covid-19 salgını sebebiyle Çin'den sonra en çok can kaybının yaşandığı ülke konumuna geldi. İran, 9 Mart tarihinde 43 kişinin daha salgın sebebiyle öldüğünü açıklamış ve ülkede yaşamını yitirenlerin sayısı 237'ye yükselmişti.

Dünyada koronavirüs salgınıyla ilgili yaşanan son gelişmeler:

- İtalya'da bir günde 97 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı bin 800'e çıktı.

- Son 24 saat içerisinde İran'da 43 kişi daha koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi, 600 yeni vaka görüldü. Ülkedeki vaka sayısı 7 bin 161'e yükseldi.

- Almanya'da ilk ölüm: 2 kişi hayatını kaybetti. Ülkedeki vaka sayısı 136'ya yükseldi.

- Danimarka'da 55 yeni vaka görüldü.

- İspanya'da son 24 saatte 7 ölüm gerçekleşti, 88 yeni vaka görüldü.

- Hollanda'da 77 yeni vaka ve 2 ölüm gerçekleşti.

- Fransa'da 2 kişi daha koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Paris'te her yıl 20 milyon kişinin ziyaret ettiği Disneyland'ın bir çalışanında koronavirüs testi pozitif çıktı.

- Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde ilk vaka tespit edildi.

- Suudi Arabistan ise ülkeye girişte sağlık ile ilgili yanıltıcı bilgi verenlere 500 bin riyal para cezası verileceğini açıkladı.

- Bu gelişmelerle birlikte Avrupa'da koronavirüs kaynaklı ölümlerin sayısı 515'e yükselmiş oldu.