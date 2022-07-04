İtalya Başbakanı Draghi, yarın Türkiye'ye gelecek - Son Dakika
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İtalya Başbakanı Draghi, yarın Türkiye'ye gelecek

04.07.2022 15:38
İtalya Başbakanı Draghi, yarın Türkiye'ye gelecek

İTALYA Başbakanı Mario Draghi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yarın Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

İTALYA Başbakanı Mario Draghi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yarın Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Ziyaret kapsamında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İtalya Başbakanı Draghi'nin başkanlığında Ankara'da Türkiye-İtalya Üçüncü Hükümetlerarası Zirve Toplantısı yapılacak. İlgili bakanların katılımıyla düzenlenecek zirvede, Türkiye-İtalya ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek, ikili iş birliğinin derinleştirilerek geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Temaslarda ayrıca, Türkiye'nin stratejik ortağı ve NATO Müttefiki İtalya'yla, ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye- Avrupa Birliği ilişkileriyle bölgesel ve küresel meseleler hakkında da fikir alışverişinde bulunulacak.


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Kaynak: DHA

Mario Draghi, Türkiye, İtalya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya Başbakanı Draghi, yarın Türkiye'ye gelecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: İtalya Başbakanı Draghi, yarın Türkiye'ye gelecek - Son Dakika
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