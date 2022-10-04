İtalya'da başbakan olması muhtemel Meloni, Ukrayna lideri Zelenskiy ile görüştü - Son Dakika
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İtalya'da başbakan olması muhtemel Meloni, Ukrayna lideri Zelenskiy ile görüştü

04.10.2022 23:48
İtalya'da başbakan olması muhtemel Meloni, Ukrayna lideri Zelenskiy ile görüştü

İtalya'da 25 Eylül'deki seçimlerden zaferle çıkan, başbakan olması muhtemel aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi (FdI) lideri Giorgia Meloni, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüştü.

İtalya'da 25 Eylül'deki seçimlerden zaferle çıkan, başbakan olması muhtemel aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi (FdI) lideri Giorgia Meloni, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüştü.

FdI'dan yapılan yazılı açıklamada, Meloni ile Zelenskiy'nin telefon görüşmesi yaptıkları, görüşmede Ukrayna Lideri'nin, Meloni'yi seçim başarısından ötürü kutladığı ifade edildi.

Meloni'nin de teşekkür ederek, Kiev'e savaşın ilk gününden bu yana olan yakınlığını dile getirdiği aktarılan açıklamada, "Meloni ayrıca, Ukrayna halkının özgürlüğüne tam desteğini teyit ederek, Ukrayna'nın dört bölgesinin Rusya Federasyonu tarafından ilhak edilmesinin herhangi bir hukuki ve siyasi değerinin olmadığını yineledi. Meloni, çatışmayı sonlandıracak her türlü yararlı diplomatik çabaya olan bağlılığının altını çizdi." ifadeleri kullanıldı.

Giorgia Meloni ve lideri olduğu FdI Partisi, halihazırda Mario Draghi liderliğindeki geniş katılımlı koalisyon hükümetine dahil olmak yerine muhalefette kalmış ancak Draghi hükümetinin, Ukrayna'ya silah da dahil olmak üzere yardım kararnamelerine parlamentoda destek vermişti.

Diğer yandan, FdI'nin açıklamasında, Meloni'nin ayrıca eski İsrail Başbakanı ve Likud Partisi lideri Binyamin Netanyahu ile de bir telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

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Kaynak: AA

Volodimir Zelenskiy, Ukrayna, İtalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya'da başbakan olması muhtemel Meloni, Ukrayna lideri Zelenskiy ile görüştü - Son Dakika

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