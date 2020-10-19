İtalya'da hükümetin Kovid-19 salgınına yönelik tedbirleri tartışma konusu oldu - Son Dakika

İtalya'da hükümetin Kovid-19 salgınına yönelik tedbirleri tartışma konusu oldu

19.10.2020 23:05
İtalya'da hükümetin Kovid-19 salgınına yönelik tedbirleri tartışma konusu oldu, System.String[]

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yeni dalgasıyla mücadelede hükümetin, sokağa çıkma yasağı uygulamasını yerel yönetimlere bırakması tartışma konusu oldu.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yeni dalgasıyla mücadelede hükümetin, sokağa çıkma yasağı uygulamasını yerel yönetimlere bırakması tartışma konusu oldu.

Ülkede, dün 11 bin 705 günlük vaka ile salgında zirvenin görülmesi sonrasında Başbakan Giuseppe Conte'nin açıkladığı son tedbirlerden olan belediye başkanlarına şehirlerinde kalabalık oluşabilecek yerleri 21.00'den sonra kapatma yetkisi, kamuoyunda "sorumluluktan kaçma ve başkasına yıkma" tartışması başlattı.

Bari kentinin Belediye Başkanı ve Ulusal Belediyeler Birliği (ANCI) Başkanı Antonio Decaro, bir radyo programında, " Hükümet, sokağa çıkma yasağının sorumluluğunu belediye başkanlarının üstüne kaydırmak istedi. Belediye başkanlarının cadde ve meydanları gece hayatına kapatanlar olması kabul edilemez." açıklamasında bulundu.

Torino Belediye Başkanı Chiara Appendino da cadde, sokak ve meydanları kapatmanın tek başına yerel yönetimlerin işi olmayacağını savundu.

Başbakan Conte ise belediye başkanlarının eleştirilerine bu akşam bütçeyle ilgili düzenlenen basın toplantısında değinerek, söz konusu tedbirlerin belediye başkanlarıyla istişare edilerek kararlaştırıldığını, onların da bu kararlar alınırken hemfikir olduğunu aktararak yanıt verdi.

Conte, dün tedbirleri açıklarken, yeni salgın dalgasıyla yeni bir stratejiyle mücadele etmeleri gerektiğini ve ekonomiyi de korumak zorunda olduklarını ifade etmişti.

"Sokağa çıkma" yasağı konusunda ilk talep Lombardiya'dan geldi

Ülkede, sokağa çıkmayı sınırlandıracak yetkiye dair sorumluluk tartışması sürerken, günlük vaka artışlarında salgının ilk dalgasındaki gibi başı çeken kuzeydeki Lombardiya Bölgesi'nden tartışmalı tedbire yönelik ilk talep geldi.

İtalyan ANSA ajansındaki habere göre, Lombardiya Bölgesi'nde yer alan büyük kentlerin belediye başkanları oy birliğiyle, merkezi hükümetten 22 Ekim'den ay sonuna kadar 23.00-05.00 arasında tüm ticari faaliyetlerin durdurulduğu, sağlık, çalışma gibi istisnai gerekçeler haricinde tüm hareketliliği sınırlayan geniş kapsamlı sokağa çıkma yasağı talep etmeyi kararlaştırdı.

Sağlık Bakanı Roberto Speranza da basına yaptığı yazılı açıklamada, "Lombardiya'da daha kısıtlayıcı tedbirlere geçilmesi fikrine katılıyorum. İlerleyen saatlerde bunun üstüne çalışacağız." ifadesini kullandı.

En çok ölümün görüldüğü bölge

İtalya'da bugün açıklanan verilere göre, son 24 saatte 9 bin 338 yeni vaka kaydedilirken, bunun 1687'sinin Lombardiya Bölgesi'nden olduğu bildirilmişti.

Ülkede, salgının başladığı şubattan beri Lombardiya Bölgesi, 17 bin 84 ölümle "Kovid-19 kaynaklı en çok ölümün görüldüğü bölge" olmuştu.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalya'da hükümetin Kovid-19 salgınına yönelik tedbirleri tartışma konusu oldu - Son Dakika

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