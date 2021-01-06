İtalya'da köpekler, okullarda Covid-19 taraması yapacak - Son Dakika

İtalya'da köpekler, okullarda Covid-19 taraması yapacak

06.01.2021 21:43

İtalya'nın Trentino-Alto Adige bölgesinde yarın açılması planlanan okullarda köpeklerin yardımı ile korona virüs (Covid-19) taraması yapılacak.

İtalya'nın Trentino-Alto Adige bölgesinde yarın açılması planlanan okullarda köpeklerin yardımı ile korona virüs (Covid-19) taraması yapılacak.

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında dünya genelinde Covid-19 testleri kesintisiz bir şekilde devam ederken, İtalya'dan ilginç bir adım geldi. Ülkenin kuzeyinde yer alan yarı özerk Trentino-Alto Adige bölgesinde yarın açılması planlanan okullarda, pilot bölge seçilen 3 farklı okulda eğitimli köpekler Covid-19 taraması için kullanılacak.

Appiano'da faaliyet gösteren köpek eğitmeni Romen'in önerisi ile başlatılan proje, ilk olarak Galileo Galilei, Brunico ve Peter Anich liselerinde test edilecek. Aynı zamanda bölgede 18 köpeğin daha Covid-19 taraması için eğitileceği belirtildi.

Bolzano'da düzenlenen basın toplantısında tanıtılan projenin yöneticisi Patrick Franzoni, eğitimli köpeklerin yüz maskelerini koklayarak virüsün varlığını tespit edebildiğini açıkladı. Franzoni, köpeklerin yardımıyla 1 saatte yaklaşık 300 kişinin taranabildiğini ifade etti. Köpeklerin viral enfeksiyon şüphesi tespit etmesi halinde velilerden izin alınarak öğrencilere hızlı test uygulanacak.

Köpek eğitmenleri Christian Romen ve Claus Langebner, eğitimli 5 köpeğin öğrencilerin önceden giydikleri maskeleri koydukları kapları koklayarak viral enfeksiyonları tanıdıklarını ifade etti.

Bölgesel Kamu Sağlığı Sorumlusu Thomas Widmann yaptığı açıklamada, özerk bölgenin test kapasitesinin çevre bölgelere kıyasla çok yüksek olduğunu vurgulayarak, "Ayrıca yeni prosedürlerle ilgili olarak, Covid-19 ile mücadelede bize yardımcı olabilecek bilinen yöntemleri denemeye her zaman hazırız. Köpeklerle yapılan testler bu açıdan çok umut verici" dedi.

Bölgesel Eğitim Sorumlusu Giuliano Vettorato ise yaptığı açıklamada, okullarda paralel olarak 4 hafta boyunca haftada 1 gün gönüllü 900 öğretmen ve 300 yetişkin öğrenciye hızlı antijen testi uygulanacağını ve mümkün olduğunca çok sayıda okulda tarama yapmayı hedeflediklerini belirtti.

(Burak Ortahamamcılar/İHA)

İtalya'da köpekler, okullarda Covid-19 taraması yapacak
İtalya'da köpekler, okullarda Covid-19 taraması yapacak
İtalya'da köpekler, okullarda Covid-19 taraması yapacak
İtalya'da köpekler, okullarda Covid-19 taraması yapacak

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İtalya'da köpekler, okullarda Covid-19 taraması yapacak - Son Dakika


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