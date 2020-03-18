İtalya'da koronavirüs: 'Hastalar yakınlarına veda bile edemeden ölüyor' - Son Dakika
Son Dakika Dünya İtalya'da koronavirüs: 'Hastalar yakınlarına veda bile edemeden ölüyor' - Son Dakika Dünya

İtalya'da koronavirüs: 'Hastalar yakınlarına veda bile edemeden ölüyor'

6 saat önce

İtalya'da hastanelerin yatak kapasitelerinin dolduğunu belirten Pediatri Anabilim Dalı Başkanı Dr. Lorenzo D'Antiga, hastaları diğer hastanelere sevk etmek zorunda kaldıklarını, ancak başka hastanelerde de aynı durumun yaşandığını söylüyor

İtalya'da koronavirüs: 'Hastalar yakınlarına veda bile edemeden ölüyor', System.String[]

Koronavirüs salgınının Avrupa'da en fazla can aldığı İtalya'da ölü sayısı 2 bin 500'ü geçerken, ülkede vaka sayısı artmaya devam ediyor. Milano'nun kuzey doğusundaki Bergamo şehrinde bulunan Papa Giovanni XXIII Hastanesi Pediatri Anabilim Dalı Başkanı Dr. Lorenzo D'Antiga ülkedeki son durumu euronews'e değerlendirdi.


"Sayılar artmaya devam ederse hastalar arasında seçim yapmak zorunda kalabiliriz"


Hastanelerin yatak kapasitelerinin dolduğunu belirten D'Antiga, hastaları diğer hastanelere sevk etmek zorunda kaldıklarını, ancak başka hastanelerde de aynı durumun yaşandığını söylüyor Açıklaması

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Koronavirüs, Avrupa, Milano, İtalya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 06:43 

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