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İtalya'da yaşayan Sivaslı tenordan ayçiçeği tarlasında arya - Son Dakika

İtalya'da yaşayan Sivaslı tenordan ayçiçeği tarlasında arya

04.08.2021 11:58
İtalya'da yaşayan Sivaslı tenordan ayçiçeği tarlasında arya, System.String[]

İTALYA'nın Venedik kentindeki Teatro La Fenice Operasında kadrolu devlet sanatçısı olarak görev yapan Sivaslı tenor Safa Korkmaz, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) Tarımsal Ar-Ge Merkezindeki ayçiçeği tarlasında düzenlenen programa katılan Vali Salih Ayhan ve beraberindekilere...

İTALYA'nın Venedik kentindeki Teatro La Fenice Operasında kadrolu devlet sanatçısı olarak görev yapan Sivaslı tenor Safa Korkmaz, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) Tarımsal Ar-Ge Merkezindeki ayçiçeği tarlasında düzenlenen programa katılan Vali Salih Ayhan ve beraberindekilere arya söyledi.

Sivas Valisi Salih Ayhan ile SBTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi bünyesinde birçok bitkinin ıslah çalışmalarının yürütüldüğü Tarımsal Ar-Ge Merkezinde incelemeler yaptı. Bu sırada babası Mahmut İlhan Korkmaz ile Tarımsal Ar-Ge Merkezinde bulunan Sivaslı Tenor Safa Korkmaz kendisinden rica edilmesi üzerine ayçiçeği tarlasında sözlerini İtalyan şair Giovanni Capurro'nun yazdığı ve bestesini 1898 yılında İtalyan şarkıcı/besteci Eduardo di Capua'nın yaptığı 'O sole mio' (Benim güneşim) adlı Napoliten şarkı ile TRT arşivinde bulunan ve Ahmet Yamacı tarafından derlenip notaya alınan 'Karahisar Kalesi' adlı türküyü seslendirdi.

2018 Ocak ayından beri İtalya'nın Venedik kentindeki Teatro La Fenice Operasında kadrolu devlet sanatçısı olarak görev yapmakta olduğunu ve yaz tatilini geçirmek için memleketi olan Sivas'a geldiğini belirten opera sanatçısı Safa Korkmaz, şunları söyledi: "Babam Mahmut İlhan Korkmaz yıllardır Sivas'ta esnaflık yapıyor. Bu işine ilave olarak eski tarım araçlarına yönelik bir hobisi var. Bir anlamda tarım araçları müzesi var da diyebiliriz. Babam SBTÜ Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi tarafından üniversitenin tarlasında yürütülen çalışmalara da gönüllü ve fahri olarak araç-gereç ve ekipman sağlıyor. Bugün de üniversiteden gelen talep üzerine 1963 model yani 58 yaşındaki biçerdöverini nostaljik yöntemlerle buğday hasadı yapmak üzere tarlaya getirdi. Ben de babamla birlikte geldim ve burada Sivas Valimiz Salih Ayhan ve SBTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul ile tanışma fırsatı buldum. Opera sanatçılığım konusunda kendileriyle sohbet ederken kendileri benden bir arya seslendirmemi rica ettiler, büyük bir zevkle kabul ettim. Üniversitenin ayçiçeği tarlasında 'O sole mio' adlı Napoliten şarkı ile 'Karahisar Kalesi' adlı türküyü seslendirdim. Venedik ile Sivas arasında bir kültürel bağ kurabiliriz. Elimden geleni yapmaya hazırım. İlgilerinden dolayı Valimiz Salih Ayhan'a ve Rektörümüz Prof. Dr.  Kul'a teşekkür ediyorum"

Safa Korkmaz'ı tebrik eden ve ilerleyen zamanlarda kendisiyle Sivas'ta opera üzerine özel bir program gerçekleştirebileceklerini ifade eden Vali Ayhan "Sivaslı hemşerimiz Safa Korkmaz'ı tebrik ediyorum. Açık havada ve çıplak sesle müthiş seslendirdi. İşte bakın Sivas'ın beşeri sermayesi" dedi.


İtalya'da yaşayan Sivaslı tenordan ayçiçeği tarlasında arya
İtalya'da yaşayan Sivaslı tenordan ayçiçeği tarlasında arya
İtalya'da yaşayan Sivaslı tenordan ayçiçeği tarlasında arya
İtalya'da yaşayan Sivaslı tenordan ayçiçeği tarlasında arya
İtalya'da yaşayan Sivaslı tenordan ayçiçeği tarlasında arya

Salih Ayhan, Venedik, İtalya, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İtalya'da yaşayan Sivaslı tenordan ayçiçeği tarlasında arya - Son Dakika


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