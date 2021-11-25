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İtalya'dan THY Genel Müdürü Ekşi'ye "İtalya'nın Yıldız Nişanı Şövalyesi" nişanı - Son Dakika

İtalya'dan THY Genel Müdürü Ekşi'ye "İtalya'nın Yıldız Nişanı Şövalyesi" nişanı

25.11.2021 10:20
İtalya'dan THY Genel Müdürü Ekşi'ye "İtalya'nın Yıldız Nişanı Şövalyesi" nişanı

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi'ye, İtalyan Büyükelçiliğince "İtalya'nın Yıldız Nişanı Şövalyesi" nişanı takdim edildi.

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi'ye, İtalyan Büyükelçiliğince "İtalya'nın Yıldız Nişanı Şövalyesi" nişanı takdim edildi.

İtalya Cumhurbaşkanı'nın takdirleri ile ülkeler arasındaki dostluk bağını kuvvetlendiren kişilere verilen "İtalya'nın Yıldız Nişanı Şövalyesi", İtalya Büyükelçiliği Venedik Sarayı'nda gerçekleşen törenle İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani tarafından Ekşi'ye takdim edildi.

Gaiani, Türkiye ve İtalya'dan, havacılık, turizm, medya ve sanat dünyasından önemli isimlerin katıldığı törenin açılışında yaptığı konuşmada, Türk Hava Yolları'nın salgın döneminde başarıyla gerçekleştirdiği tahliye uçuşları ve kargo taşımacılığının iki ülke arasındaki iletişime sağladığı olumlu etkiye vurgu yaptı.

Gaiani, Türk-İtalyan dostluğuna ve kültürlerin yüzyıllara uzanan etkileşimine değindi.

Ekşi'ye verilen "İtalya'nın Yıldız Nişanı Şövalyesi"ne İtalya'da büyük bir büyük bir önem atfedildiğine dikkati çeken Gaiani, "Ve tabii ki bu nişanlar sadece kısıtlı sayıda bir insana verilmektedir. İki tane kriter göz önünde bulunduruluyor. Bu bağlamda öncelikle bir tanesi iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi. İkinci olarak da kendi mesleğinde, kendi sanatında öne çıkmak. Kesinlikle eminim ki Sayın Bilal Ekşi'nin profili bu kriterleri tamamen bir araya getirmektedir." dedi.

"THY ve Türk milletinin bizim yanımızda olduğunun somut bir kanıtını gördük"

THY'nin salgının ilk dönemlerinde aldığı aksiyonla İtalya'nın yanında olduğunu belirten Gaiani, şunları kaydetti:

"Salgının ilk dönemleri çok çok iyi hatırlıyorum. Ülkemiz bu pandemiden etkilenen ilk ülkeler arasındaydı ve gerçekten virüse karşı çıkmak için bütün araçlara ihtiyaç duyuyordu. Sayın Bilal Ekşi'nin büyük katkılarıyla her zaman Türk Hava Yolları bizim yanımızda olmuştur. Öncelikle malzemelerin İtalya'ya taşınmasını sağlamış ikinci olarak da bizim vatandaşlarımızın İtalya'ya geri dönmeleri için veya İtalya'dan bulunan Türklerin buraya gelmesi için gerekli bütün şeyleri yapmıştır. Bütün uçuşları gerçekleştirmiştir. Bu bağlamda da hem Türk Hava Yolları'nın hem de Türk milletinin bizim ne kadar yanımızda olduğunun somut bir kanıtını gördük ve gerçekten çok insanca bir yaklaşım sergilediler."

"Başarılarımızın destekçisi Cumhurbaşkanımız"

Bilal Ekşi ise törende olmaktan dolayı onur duyduğunu belirterek, "İki ülke arasındaki dostluğun bir işareti olarak "İtalya'nın Yıldız Nişanı Şövalyesi" nişanın takdim edilmesinde ülkem, Türk Hava Yolları ve kendi adıma büyük bir onur duyuyorum." dedi.

Ekşi, "Bu nişanla ülkemin ve kurumun onurlandırılmasında en büyük emeğin sahibi, Türk Hava Yolları'na vizyonuyla en yükseği hedefleme talimatını veren ve bu başarılarımıza her alanda destek olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a da şükranlarımı sunmak istiyorum. Sayın Büyükelçi, bu nişanı 60 binden fazla Türk Hava Yolları ailesi çalışanı adına, bizlere destek veren tüm kamu ve özel paydaşlarımız adına alıyorum." ifadelerini kullandı.

"1959 yılından beri Türkiye ve İtalya'yı gökyüzünden birbirine bağlıyoruz"

THY'nin dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu olduğunu anımsatan Ekşi, şunları kaydetti:

"1959 yılından beri Türkiye ve İtalya'yı gökyüzünden birbirine bağlıyoruz. Bugün itibarıyla İtalya'da altı noktaya uçuyoruz, haftada 110'dan fazla uçuş gerçekleştiriyoruz. Daha önce uçtuğumuz Bari kentine ise 2022 yaz tarifesinde tekrar uçuş planlıyoruz. 2019 yılında İtalya uçuşlarımızda 1,6 milyon misafirimizi ağırladık. 2021 yılında, bugüne kadar ise 450 binden fazla yolcumuz bizimle beraber seyahat etti. İtalya'da bulunan 105 çalışanımız ile kültürleri birbirine yakınlaştırıyoruz. Global havayolları arasında en fazla İtalyan çalışma arkadaşına sahip bir kurum olduğumuz için mutluyuz."

Salgın döneminde de en yüksekte

Öte yandan verilen bilgilere göre, salgın döneminde operasyonlarını sürdüren Türk Hava Yolları, 134 farklı ülkeye binlerce ton medikal malzeme taşımış, 56 ülkeye 300 milyondan fazla aşı ulaştırmıştı.

Uçuş kısıtlamalarının olduğu dönemlerde 1000'den fazla sefer düzenleyerek 60 ülkeden 140 bine yakın kişiyi ülkelerine ulaştırmıştı. Türk Hava Yolları, küresel tedarik zincirine destek olabilmek için 30 yolcu uçağını kargo taşımasında kullanmak için dönüştürmüştü.

Türk Hava Yolları, Togo Cumhuriyeti, İtalyan, İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalya'dan THY Genel Müdürü Ekşi'ye 'İtalya'nın Yıldız Nişanı Şövalyesi' nişanı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İtalya'dan THY Genel Müdürü Ekşi'ye "İtalya'nın Yıldız Nişanı Şövalyesi" nişanı - Son Dakika
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