İtalya: Göçmen gemisini bloke eden eski içişleri bakanı Salvini "adam kaçırma" suçlamasıyla hakim... - Son Dakika
BBC

İtalya: Göçmen gemisini bloke eden eski içişleri bakanı Salvini "adam kaçırma" suçlamasıyla hakim...

İtalya'da aşırı sağcı eski içişleri bakanı Matteo Salvini, bir göçmen gemisini bloke etmesiyle ilgili davada hakim karşısına çıktı.

İtalya: Göçmen gemisini bloke eden eski içişleri bakanı Salvini

İtalya'da aşırı sağcı eski içişleri bakanı Matteo Salvini, bir göçmen gemisini bloke etmesiyle ilgili davada hakim karşısına çıktı.

Halen muhalefetteki Lig partisinin lideri olan Salvini, Temmuz 2019'da Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı olarak görev yaptığı sıradaki eylemleri nedeniyle yargılanıyor.

Matteo Salvini, 100'den fazla göçmeni taşıyan İtalyan Sahil Güvenlik gemisi Gregoretti'nin İtalya limanlarına yanaşmasına ve göçmenlerin karaya çıkarılmasına yaklaşık bir hafta boyunca izin vermemişti.

Sicilya'daki Catania Savcılığı, Gregoretti vakasında göçmenlerin yasa dışı olarak alıkoyulduğu gerekçesiyle "adam kaçırma" suçlamasıyla dava açılmasını talep etmişti.

Halen senatör olan Salvini'nin yargılanabilmesi için Senato'nun onayı gerekiyordu. Senato'da geçen Şubat ayında yapılan oylamada eski bakanın yargılanmasının önü açılmıştı.

Matteo Salvini Catania'da bugün ilk kez ön duruşma hakiminin karşısına çıktı. Ön duruşma hakimi davanın devamı yönünde karar verir ve Salvini suçlu bulunursa 15 yıla kadar hapis cezası alabilir.

Salvini mahkum edilirse seçimlere katılma hakkını da kaybedebilir. Son aylarda destek kaybetse de Salvini'nin partisi Lig, halen yüzde 25'e yakın destekle ülkenin en güçlü partisi konumunda. Geçen yıl yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde ise Lig yüzde 34 oy oranına ulaşmıştı.

Öte yandan Salvini'nin yargılanmasına devam edilmesi halinde göç meselesinin yeniden gündemin ilk sıralarına yerleşebileceği ve Salvini'nin bundan fayda sağlayarak desteğini yeniden yükseltebileceği de öngörüler arasında.





"Yine olsa yine yaparım"

Salvini'nin partisi Lig ile 5 Yıldız Hareketi, Haziran 2018-Ağustos 2019 arasında koalisyon hükümetindeydi. Bu dönemde Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı olarak görev yapan Salvini, göçmen karşıtı bir politika yürütmüş ve Akdeniz'de göçmenleri kurtaran çok sayıda geminin İtalyan limanlarına girişine günlerce izin vermemişti.

Salvini ise bu eylemleri "İtalyanların güvenliği ve vatan savunması" için yaptığını söylüyor. Salvini bugünkü ön duruşma öncesi yaptığı açıklamada da "Yine olsa yine aynı şeyi yaparım" dedi.

Duruşma öncesi Salvini'yle dayanışma mesajı vermek için destekçileri ve ittifak içinde olduğu Haydi İtalya ve İtalya'nın Kardeşleri partilerinin temsilcileri de Catania'ya gitti. Catania'da "Beni de yargılayın" adı verilen bir miting organize edildi.

Avukatları Salvini'nin limanları göçmen gemilerine kapama politikasının koalisyon hükümetinin ortak kararı olduğunu savunuyor.

Salvini'nin o dönemki koalisyon ortağı 5 Yıldız Hareketi bugün ise merkez soldaki Demokratik Parti ile kurduğu koalisyonla iktidarda. Lig-5 Yıldız Hareketi hükümetinin başbakanlığını yapan Giuseppe Conte, mevcut hükümetin de başbakanı konumunda.

5 Yıldız Hareketi-Demokratik Parti koalisyonu, bir yıldan uzun süredir iktidarda olmasına rağmen Salvini'nin hazırladığı göç karşıtı "güvenlik kararnamelerini" iptal etmediği için eleştirilere hedef oluyor.

İtalya: Göçmen gemisini bloke eden eski içişleri bakanı Salvini adam kaçırma suçlamasıyla hakim...

Süleyman Soylu, kaçırma, İtalya, Hakim, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 13:32

Son Dakika Dünya İtalya: Göçmen gemisini bloke eden eski içişleri bakanı Salvini 'adam kaçırma' suçlamasıyla hakim... - Son Dakika Dünya

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