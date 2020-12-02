İtalya, İran'da idama mahkum edilen akademisyen için İran'ın Roma Büyükelçisi'ni Bakanlığa çağırdı - Son Dakika

İtalya, İran'da idama mahkum edilen akademisyen için İran'ın Roma Büyükelçisi'ni Bakanlığa çağırdı

02.12.2020 23:25
İtalya, İran'da idama mahkum edilen akademisyen için İran'ın Roma Büyükelçisi'ni Bakanlığa çağırdı, System.String[]

İtalya, "İran'da casusluk yapmak ve nükleer fizikçilerin öldürülmesinde rolü olduğu" gerekçesiyle ölüm cezasına çarptırılan akademisyen Ahmed Rıza Celali'nin durumuyla ilgili endişelerini bildirmek üzere İran'ın Roma Büyükelçisi'ni Bakanlığa çağırdı.

İtalya, " İran'da casusluk yapmak ve nükleer fizikçilerin öldürülmesinde rolü olduğu" gerekçesiyle ölüm cezasına çarptırılan akademisyen Ahmed Rıza Celali'nin durumuyla ilgili endişelerini bildirmek üzere İran'ın Roma Büyükelçisi'ni Bakanlığa çağırdı.

İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio'nun talebi üzerine, Bakanlık Genel Sekreteri Büyükelçi Elisabetta Belloni, bugün İtalya'daki İran Büyükelçisi'ne, İranlı Doktor Ahmed Rıza Celali'nin idama mahkum edilmesine ilişkin İtalyan hükümeti ve kamuoyunun güçlü endişelerini aktardı." ifadesine yer verildi.

Genel Sekreter Belloni'nin, Büyükelçi'ye İtalya'nın küresel çapta ölüm cezasına karşı olduğunu hatırlattığı ve İranlı yetkililere "cezayı uygulamaktan vazgeçmeleri yönünde" çağrıda bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, İtalya'nın Doktor Celali ile ilgili gelişmeleri, Avrupalı ve benzer görüşlere sahip ortaklarıyla yakın iş birliği içinde dikkatle izleyeceği ifade edildi.

Uluslararası Af Örgütü, idam edilebileceğini belirtmişti

İsveç'in başkenti Stockholm'daki Karolinska Enstitüsünde tıp doktoru ve öğretim görevlisi olan Celali, Nisan 2016'da İran'da tutuklanmıştı. Celali, İranlı nükleer fizikçilerin öldürülmesinde İsrail istihbarat örgütü Mossad'a bilgi vermek ve casusluk yapmaktan idama mahkum edilmişti.

İsveç Dışişleri Bakanlığı, 2018'de Tahran'da tutuklu bulunan Celali'ye vatandaşlık verdiğini duyurmuştu.

Uluslararası Af Örgütü de kısa süre önce Celali'nin Recai Şehr Cezaevine nakledildiğini ve çok kısa sürede idam edilebileceğini belirtmişti.

İdam Cezası, İtalya, Roma, İran, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalya, İran'da idama mahkum edilen akademisyen için İran'ın Roma Büyükelçisi'ni Bakanlığa çağırdı - Son Dakika


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