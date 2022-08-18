İtalya'nın Pantelleria Adası'nda orman yangını - Son Dakika
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İtalya'nın Pantelleria Adası'nda orman yangını

18.08.2022 11:42

İtalya'nın Akdeniz'deki Pantelleria adasında çıkan ormanın yangını rüzgarın etkisiyle giderek yayıldı.

İtalya'nın Akdeniz'deki Pantelleria adasında çıkan ormanın yangını rüzgarın etkisiyle giderek yayıldı. Eski İtalyan milli futbolcu Marco Tardelli ve ünlü modacı Giorgio Armani'nin evi başta olmak üzere bazı ünlülerin evleri boşaltıldı ve turistler bölgeden tahliye edildi.

İtalya'nın Akdeniz'deki Sicilya Adası ile Tunus arasında yer alan Pantelleria Adası'nda orman yangını çıktı. Adanın kuzeyindeki Gadir ve Kamma yerleşimlerinin çevresinde çıkan iki yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Şu ana kadar yüzlerce hektarlık alanın yandığı aktarıldı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, yangın bölgesine yakın tatilciler bölgeden tahliye edildi. Ayrıca eski İtalyan milli futbolcu Marco Tardelli ve ünlü modacı Giorgio Armani'nin evi başta olmak üzere bazı ünlülerin de evlerinin boşaltıldığı öğrenildi. - ROMA

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Kaynak: İHA

Giorgio Armani, Akdeniz, İtalya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İtalya'nın Pantelleria Adası'nda orman yangını - Son Dakika

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