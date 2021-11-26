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İtalya-Türkiye ticaret hacminde "tarihi zirve" beklentisi - Son Dakika

İtalya-Türkiye ticaret hacminde "tarihi zirve" beklentisi

26.11.2021 09:07
İtalya-Türkiye ticaret hacminde "tarihi zirve" beklentisi

İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği Başkanı Livio Manzini, "Türkiye ile bu sene 20 milyar doları aşacak olan bir ticaret hacminden bahsediyoruz.

İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği Başkanı Livio Manzini, "Türkiye ile bu sene 20 milyar doları aşacak olan bir ticaret hacminden bahsediyoruz. Bu da tarihsel bir zirvedir. Diğer ülkelerin toplam ticaret hacmi, İtalya'dan daha büyük olmakla beraber İtalya dış ticaret dengesi kadar dengeli ve sağlıklı bir ticaret hacmi değildir." dedi.

İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneğince, Venedik Sarayı'nda "Pandemi Sonrası Dönemde İtalya-Türkiye Ticari İlişkileri" konulu bir ekonomik forum gerçekleştirildi.

Livio Manzini, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye ve İtalya'nın mevcut coğrafyada barış ve istikrarın sağlanması amacıyla çaba gösterdiğini ve bu alanda iş birliği yapan iki müttefik ülke olduğunu söyledi.

"İtalya, Türkiye'nin AB iyilik sürecini güçlü ve görünür şekilde destekliyor"

İtalya'nın, Türkiye'nin AB iyilik sürecini güçlü ve görünür bir şekilde destekleyen ülkelerin başında geldiğine dikkati çeken Manzini, "Aynı coğrafyada yer alan İtalya ve Türkiye tarihsel olarak, sosyal, kültürel ve ekonomik birlikteliğin her iki ülkenin ortak menfaati için gerekli olduğunun bilinci içerisinde hareket etmiş ve etmektedirler." diye konuştu.

Manzini, "Nitekim bu tarihsel iş birliği 1960'lı yıllardan itibaren ciddi bir ekonomik iş birliğine dönüşmüş, uluslararası İtalyan sermayesi Türkiye'ye olan ilgi ve güvenini açıkça ortaya koymuştur. O senelerden itibaren gelen İtalyan firmaları da halen burada bulunmakta, yatırım yapmaktadır." ifadelerini kullandı.

"İki ülke arasındaki ticari ilişkiler dengeli, sağlıklı ve derin"

İtalya ve Türkiye arasında doğal bir iş birliği gerçekleştiğini ve bu iş birliğinin bugün uluslararası ortak başarıların hikayesini oluşturduğunu dile getiren Manzini, şunları kaydetti:

"Bu sene 20 milyar doları aşacak olan bir ticaret hacminden bahsediyoruz. Bu da tarihsel bir zirvedir. Diğer ülkelerin toplam ticaret hacmi, İtalya'dan daha büyük olmakla beraber İtalya dış ticaret dengesi kadar dengeli ve sağlıklı bir ticaret hacmi değildir. Keza İtalya ile yapılan bu 20 milyar dolar ticaret hacmi, kabaca 10 milyar ithalat, 10 milyar dolar da ihracattan ibarettir. Bu da iki ülkenin arasındaki ticari ilişkilerin ne kadar dengeli, sağlıklı ve derin olduğunu, tedarik zincirlerinin birbirine ne kadar bağlı olduğunu göstermektedir."

"Türkiye gerçek anlamda olumlu bir partnerimiz"

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani ise Türkiye ile olan ilişkilerde pek çok olumlu gelişme gördüklerini ve İtalya ile Türkiye arasında güven ortamının uzun süredir oluştuğunu söyledi.

Salgın sonrasındaki ticari ikili ilişkiler konusunda çok fazla fırsatın ortaya çıktığına dikkati çeken Gaiani, "Türkiye gerçek anlamda olumlu bir partnerimiz. İtalya ile Türkiye arasında siyasi ve ekonomik alanda gerçek anlamda bir güven olgusu var. Türk devletinin ihracat anlamında şirketlere verdiği destek çok önemli. Pandemide dönüşümün ve teknolojinin önemini bir kez daha anlamış olduk." ifadelerini kullandı.

Diğer yandan, Türk ve İtalyan iş dünyasının önde gelen isimlerinin katılımıyla gerçekleştirilen forumda, Türkiye İş Bankası Başekonomisti İzel Erdem de kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.

Ayrıca forumun bu yılki panelistleri arasında Generali Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Mine Ayhan, Intesa SanPaolo Bankası İstanbul Merkez Şubesi Genel Müdürü Ufuk Cemal Bali, Pirelli Otomobil Lastikleri Üst Yöneticisi (CEO) Gian Paolo Gatti Comini, Organik Kimya CEO'su Stefano Kaslowski, DEİK Yönetim Kurulu Üyesi ve DEİK Türkiye-İtalya İş Konseyi Başkanı/ Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Zeynep Bodur Okyay ve Ongur & Partners Uluslararası Hukuk Bürosu Yönetici Ortağı Arzu Ongur yer aldı.

Togo Cumhuriyeti, Türkiye, İtalyan, İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalya-Türkiye ticaret hacminde 'tarihi zirve' beklentisi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İtalya-Türkiye ticaret hacminde "tarihi zirve" beklentisi - Son Dakika
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