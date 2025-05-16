İtalyan Lezzeti "Parme" Şimdi İstanbul\'da!

Butik İtalyan makarnası konseptiyle kısa sürede büyük beğeni toplayan Parme, el yapımı makarnaları ve Balıkesir'in verimli topraklarında yetişen ürünlerle hazırlanan özel soslarıyla fark yaratıyor. Sıcak ve samimi atmosferiyle bir lezzet noktasından çok daha fazlasını sunan Parme, altıncı şubesini İstanbul'da açarak İtalyan mutfağı tutkunlarını yeni adresinde ağırlamaya hazırlanıyor.

Markanın kurucusu ve sahibi olan kadın girişimci Safiye Elhan, Parme'nin sadece bir restoran değil, aynı zamanda bir deneyim markası olduğunu vurguluyor:

"Her şubemizde misafirlerimize İtalya'nın sokaklarında dolaşıyor hissi yaşatmak istiyoruz. Ürünlerimizle, müziğimizle, street food tasarımımızla İstanbul'daki yeni şubemizde bu hissi daha fazla kişiye ulaştıracağımız için çok heyecanlıyız. İşimizin tüm kadın girişimcilere ilham olması en büyük temennimizdir."

Parme, İstanbul Kadıköy'ün Kızıltoprak ve Caddebostan bölgelerinde açılacak iki yeni şubesiyle, sade ve zarif tasarımıyla hem gözlere hem de damaklara hitap edecek. Kaliteli malzemeler, taze el yapımı lezzetler ve samimi bir ortamla yola çıkan Parme, Türkiye'de İtalyan mutfağının sevilen temsilcilerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.