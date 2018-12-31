Son Dakika Haberleri: İtalyanlardan İsrail İşgaline Karşı "Bella Ciao"

İtalyanlardan İsrail İşgaline Karşı "Bella Ciao"

1 saat önce

- İtalyanlardan İsrail işgaline karşı "Bella Ciao"EL HALİL - Filistin halkına destek olmak için El Halil kentine gelen bir grup İtalyan eylemci, askeri kontrol noktasından geçerken İsrail işgaline karşı "Bella Ciao" şarkısını seslendirdi.

- İtalyanlardan İsrail işgaline karşı "Bella Ciao"

EL HALİL - Filistin halkına destek olmak için El Halil kentine gelen bir grup İtalyan eylemci, askeri kontrol noktasından geçerken İsrail işgaline karşı "Bella Ciao" şarkısını seslendirdi.
Filistin halkına destek olmak için Batı Şeria'da yer alan El Halil kentini ziyaret eden bir grup İtalyan eylemci, İsrail işgaline karşı şarkı söyledi. İşgal altında olan Batı Şeria'nın El Halil kentinde İsrail'e ait bir askeri kontrol noktasından geçen eylemciler işgale karşı İtalya'da devrimci ruhu simgeleyen "Bella Ciao" şarkısı seslendirdi.
İtalyan halk ve devrim şarkısı olan Bella Ciao, II. Dünya Savaşı esnasında, İtalya'da önce Mussolini'ye, daha sonra işgalci Nazi Almanya'sına karşı mücadele veren İtalyan Anti-Faşist direnişçiler tarafından direnişin sembolü olmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 09:48 Kaynak: İHA

Batı Şeria, Filistin, İsrail, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İspanyol Basını, Balotelli'nin Fenerbahçe'ye Gideceğini Yazdı 4 Kişinin Ölümüne Neden Olan Kazada, Helikopterin Yere Çakılma Anı Saniye Saniye Kaydedildi

Ürünlerin Piyasaya Arzındaki Uygunsuzluklara 2 Bin 832 Lira ile 354 Bin 84 Lira Arasında Ceza Kesilecek Muharrem İnce'nin "Apoletlerini Sökeceğim" Dediği Orgeneral İsmail Metin Temel, Görevden Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 11:05:15. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İtalyanlardan İsrail İşgaline Karşı "Bella Ciao"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]