İtalyanlardan İsrail İşgaline Karşı "Bella Ciao"

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4 Kişinin Ölümüne Neden Olan Kazada, Helikopterin Yere Çakılma Anı Saniye Saniye Kaydedildi

Ürünlerin Piyasaya Arzındaki Uygunsuzluklara 2 Bin 832 Lira ile 354 Bin 84 Lira Arasında Ceza Kesilecek