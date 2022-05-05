İtfaiye 48 su baskınına müdahale etti - Son Dakika
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İtfaiye 48 su baskınına müdahale etti

05.05.2022 10:49
İtfaiye 48 su baskınına müdahale etti

Kayseri'de etkisini gösteren sağanak yağışın ardından itfaiye ekipleri 48 su baskını olayına müdahale etti.

Kayseri'de etkisini gösteren sağanak yağışın ardından itfaiye ekipleri 48 su baskını olayına müdahale etti.

Kayseri'de dün etkisini gösteren sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yağışla beraber vatandaşlar zor anlar yaşarken, ev ve iş yerlerini de su bastı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de, başta AFAD olmak üzere sivil toplum kuruluşlarının yardım ekipleri ile su baskınlarına müdahale etti. Ekipler, Melikgazi ilçesine bağlı Aydınlık Evler Mahallesi'nde 7, Hürriyet Mahallesi'nde 6, Keykubat Mahallesi'nde 4, Anbar Mahallesi'nde 3, Kılıçaslan Mahallesi'nde 3, Tacettin Veli Mahallesi'nde 2, Yeniköy, Danışment, Hunat, Yıldırım Beyazıt ve Esenyurt Mahallelerinde ise 1 su baskını olayına müdahale etti.

50'den fazla personel ile teyakkuza geçen İtfaiye Daire Başkanlığı, Kocasinan ilçesinde ise Yemliha Mahallesi'nde 7, Yavuzlar Mahallesi'nde 2, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 2, Oymaağaç, Yunus Emre, Mimarsinan ve Ebiç Mahallelerinde 1 su baskını olayına müdahale ederken, İncesu ilçesinde 1, Yeşilhisar ilçesinde 1, Talas ilçesinde de 1 olmak üzere toplamda 48 su baskını olayına müdahale etti. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İtfaiye 48 su baskınına müdahale etti - Son Dakika


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