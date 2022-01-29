İtfaiyecinin canı pahasına kurtardığı Afgan aileden kötü haber geldi - Son Dakika

Erzurum'da geçtiğimiz hafta Afgan ailenin yaşadığı evde yangın çıkmış, aile fertleri hastaneye kaldırılmıştı. Afganlı aileden kötü haber geldi, anne tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 16 Ocak tarihinde Yakutiye ilçesi Mumcu Mahallesindeki bir apartmanın bodrum katında meydana geldi. Bodrum katta yaşayan Afganistan uyruklu ailenin evinde, sobadan çıkan ateşin yayılması üzerine yangın çıktı. Apartman sakinleri durumu hemen polis, itfaiye ve acil sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, evin penceresinden içeri girerek dumandan etkilenen Roghayyeh Alavi (34) ile kızları Zehra (17), Zohre (16) ve Zeynep (14) Alavi'yi alıp dışarı çıkardı.

İtfaiyeci kurtardı

Anne ve 3 kızı ambulanslarla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yangında dumandan etkilenen çocuklara oksijen maskesini veren İtfaiyeci Yücel Küçük ise yangın yerinde fenalaştı. Mesai arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılan Küçük'ün dumandan etkilenmesi sonucu kalp krizi geçirdiği öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrasında ise evde maddi hasar meydana geldi.

Anne hayatını kaybetti

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavileri devam eden anne ve 3 kızından ise kötü haber geldi. 10 gündür yoğun bakımda hayat mücadelesi veren anne Roghayyeh Alavi hayatını kaybetti. Tedavisi biten 2 kız çocuğu ise devlet korumasına alındı.

"Bugün olsa yine yaparım"

Tedavi gördüğü hastanede yaşadıklarını anlatan İtfaiyeci Yücel Küçük ise yaptığı açıklamada "7-8 yıldır itfaiye eri olarak görev yapıyoruz. Ekip olarak her şeyi yapıyoruz. İtfaiye olarak hep beraber çalışırız. Kahraman ben oldum ama arkadaşlarımla birlikte biz görev yapıyoruz. Mesleğimizi seviyorum. Sabaha karşı 4,5 sıralarında ihbar geldi. Mahsur kaldıklarını görünce hemen kurtarmak için çalışmaya başladık. Maskemi önce yaralıya takarak hayatta kalmasını sağladım. Bugün olsa yine yaparım. Biz sabah işe başlarken duamızı yaparak başlarız" dedi. - ERZURUM