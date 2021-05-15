İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji'nin çevrim içi kariyer günleri 20 Mayıs'ta başlıyor - Son Dakika

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji'nin çevrim içi kariyer günleri 20 Mayıs'ta başlıyor

15.05.2021 13:49
İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji'nin çevrim içi kariyer günleri 20 Mayıs'ta başlıyor, System.String[]

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ETA Vakfı Doğa Koleji, İTÜ akademisyenlerinin katılımıyla 20 Mayıs'ta çevrim içi kariyer günleri etkinliği düzenleyecek.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ETA Vakfı Doğa Koleji, İTÜ akademisyenlerinin katılımıyla 20 Mayıs'ta çevrim içi kariyer günleri etkinliği düzenleyecek.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji açıklamasına göre, kolej, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin 248 yıllık akademik birikimini öğrencilerle buluşturmaya devam ediyor. Salgın önlemleri kapsamında tüm akademik içerik ve etkinliklerini çevrim içi platforma taşıyan İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji tarafından düzenlenen yayına, İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Akduman, İTÜ İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emre Çevikcan ve İTÜ Makine Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Tüfekci konuk olacak.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Kolejinin kurumsal internet sayfası ile Youtube kanalından izlenebilecek ve bütün Türkiye'ye açık olacak yayın, 20 Mayıs Perşembe günü Saat 17.00'de başlayacak.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, "Uzaktan eğitim sürecinde akademik içeriklerimizi daha da zenginleştirdik. İTÜ akademisyenleri, kariyer hedeflerini belirleme, meslek, üniversite ve bölüm seçimleri konusunda lise öğrencilerimize tavsiyelerde bulunacak. Tüm eğitim kademelerinde İTÜ vizyonu ve değeri öğrencilerimiz için yol gösterici oluyor." ifadelerini kullandı.

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin kurumsal tanıtımında " 250'nci yılına yürüyen bu büyük bilim yuvası, öğrenmeye odaklı eğitim yaklaşımıyla İTÜ, merak ve tutku ile değişime yön vererek, tüm dünyaya katkı sunan öncüler kazandırıyor. Bu anlayışı yarına taşıyan üç önemli dekanın akademik kimlikleri de bilimsel zeminin resmini tamamlıyor." ifadeleri yer aldı.

İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Akduman, elektromagnetik teori ve Mikrodalga görüntüleme yöntemleri konularında araştırma geliştirme faaliyetleri yürütüyor. Bu faaliyetlere dayanan yeni teknoloji, tıbbi cihaz araştırma ve geliştirme ve uygulama konularında çalışıyor. Bu kapsamda, meme kanserinin erken teşhisi için mikrodalga tespit ve görüntüleme sistemi, mikrodalgalarla beyin kanamasının erken aşamada tespiti ve sürekli izlenmesi, cerrahi operasyonlar sırasında kanserli ve normal dokuları ayırt edebilmek için mikrodalga bazlı yeni tıbbi cihazların geliştirilmesi çalışmalarını yürütmüş ve bu araştırmalara dayanan cihazlar geliştirdi.

İTÜ İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emre Çevikcan ise Toplu Deniz Taşımacılığına Yönelik Değişik Koşullardaki Acil Durum Tahliye Sürecinin Modellenmesi, Analizi ve Planlanması, projesinin yürütücülüğünü yaptı. Çalışma alanlarını Üretim ve Hizmet Sistemleri, Karar Destek Sistemleri, İmalat Sistemleri Yönetimi olarak belirledi.

İTÜ Makine Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Tüfekci'nin de TeknikBilimler, MakinaMühendisliği, Konstrüksiyon ve İmalat, MakinaTasarımı, Makine Teorisi ve Dinamiği, Mekanik Titreşimler, Mekanik, Katı Cisimler Mekaniği, Sürekli Ortam Mekaniği alanlarında araştırmaları bulunuyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji'nin çevrim içi kariyer günleri 20 Mayıs'ta başlıyor - Son Dakika


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