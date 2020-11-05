İTÜ, İZMİR DEPREM RAPORUNU AÇIKLADI (1) - Son Dakika

İTÜ, İZMİR DEPREM RAPORUNU AÇIKLADI (1)

05.11.2020 11:59
İTÜ, İZMİR DEPREM RAPORUNU AÇIKLADI (1), System.String[]

"Şehrin altından veya daha yakınından geçen fayların kırılması çok daha büyük kayıplara neden olabilecektir""Özellikle büyük şehirlerde yoğun nüfusun yaşadığı beş-altı katlı "gecekondu apartmanlar" yüksek risk taşımaktadır""Büyük can kayıpları yaşamamak için, ülkemizde ve özellikle...

"Şehrin altından veya daha yakınından geçen fayların kırılması çok daha büyük kayıplara neden olabilecektir"

"Özellikle büyük şehirlerde yoğun nüfusun yaşadığı beş-altı katlı "gecekondu apartmanlar" yüksek risk taşımaktadır"

"Büyük can kayıpları yaşamamak için, ülkemizde ve özellikle megakent İstanbul'da mevcut binaların deprem güvenliklerinin hızlı değerlendirme yöntemleriyle süratle belirlenmesi, ucuz ve kolay uygulanabilir güçlendirme yöntemleri kullanılarak zaman kaybetmeden güçlendirilmesi hayati önem taşımaktadır"

İSTANBUL, İSTANBUL Teknik Üniversitesi (İTÜ), 30 Ekim 2020 günü saat 14.51'de gerçekleşen ve merkez üssü Ege Denizi'ndeki Sisam Adası'nın 8 km kuzeyi olan depremin ardından, saha çalışmalarına yönelik değerlendirme raporu hazırladı. Raporda, "Büyük can kayıpları yaşamamak için, ülkemizde ve özellikle megakent İstanbul'da mevcut binaların deprem güvenliklerinin hızlı değerlendirme yöntemleriyle süratle belirlenmesi, ucuz ve kolay uygulanabilir güçlendirme yöntemleri kullanılarak zaman kaybetmeden güçlendirilmesi hayati önem taşımaktadır." denildi.

İzmir'de yaşanan depremin ardından, İTÜ Rektörlüğü'nün görevlendirdiği Prof. Dr. Ali Deniz, Prof. Dr. Ercan Yüksel, Prof. Dr. Oğuz Cem Çelik ve Prof. Dr. Ziyadin Çakır, 31.10.2020 ve 01.11.2020 tarihlerinde İzmir'de öninceleme yaparak yapısal hasarların ve göçmelerin nedenlerini yerinde değerlendirdiler. İnceleme sonrasında, İTÜ öğretim üyelerinden Prof. Dr. Cenk Yaltırak, Prof. Dr. Elif Serter, Doç. Dr. Hasan Yıldırım ile Dr. Ahmet Güllü'nün katkılarıyla "30 Ekim 2020, İzmir Depremi Değerlendirme Raporu"nu hazırladılar.

Raporda; bölgede yaşanan depremi derinlemesine ele alan teknik bulguların yanı sıra, binalarda oluşan göçme ve hasarların nedenlerine ilişkin gözlemler, tespitler ve öneriler de yer alıyor.

RAPORDA ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

Sürekli güncellenen deprem yönetmeliklerimiz her dönemde yeterli olmuştur. Yaşanan sorunların kaynağında çok defa sahadaki üretimin kontrolsüz ve yetersiz olması yatmaktadır. Müteahhitlik ve yapı denetim sistemlerinin süratle gözden geçirilerek iyileştirilmesi; en ucuz olanın değil, güvenli ve kaliteli hizmetin talep edilmesi gerekmektedir. Konut ve işyeri binalarının inşasında yetkin kuruluşların tercih edilmesi; bina kiralamada ve satın alımında sigorta şirketleri ve müşavirlik firmaları devreye sokularak, bina güvenliğinin sorgulanması sağlanmalıdır.

* Tasarım, şantiye ve yapı denetim mühendislerinin meslek içi eğitimlerle sürekli güncel tutulması, usta ve kalfalar için uygulamalı eğitim programları düzenlenmesi çok önemlidir.

* Sisam Adası'nın kuzeyinde denizde kırılan fay, Bayraklı başta olmak üzere İzmir'de önemli hasarlar oluştururken, şehrin altından veya daha yakınından geçen fayların kırılması çok daha büyük kayıplara neden olabilecektir.

* Bu deprem bize bir kez daha göstermiştir ki, bina stokumuzun önemli bölümünün deprem güvenliği yetersizdir. Özellikle büyük şehirlerde yoğun nüfusun yaşadığı beş-altı katlı "gecekondu apartmanlar" yüksek risk taşımaktadır. Büyük can kayıpları yaşamamak için, ülkemizde ve özellikle megakent İstanbul'da mevcut binaların deprem güvenliklerinin hızlı değerlendirme yöntemleriyle süratle belirlenmesi, ucuz ve kolay uygulanabilir güçlendirme yöntemleri kullanılarak zaman kaybetmeden güçlendirilmesi hayati önem taşımaktadır.

* Yaşanan bu depremin olası İstanbul depremiyle doğrudan ilişkisi olmasa da, bu büyüklükteki depremlerle her an karşılaşabileceğimizi unutmamamız ve deprem zararlarının azaltılması çalışmalarını hızlandırmamız gerekmektedir.

İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, Deprem, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İTÜ, İZMİR DEPREM RAPORUNU AÇIKLADI (1) - Son Dakika


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