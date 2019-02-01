Son Dakika Haberleri: İyi Parti 112 Belediye Başkan Adayını Daha Belirledi

İyi Parti 112 Belediye Başkan Adayını Daha Belirledi

1 saat önce

İYİ Parti, aralarında il, ilçe ve beldelerin de bulunduğu 112 belediye başkan adayını daha açıkladı.

İyi Parti 112 Belediye Başkan Adayını Daha Belirledi, System.String[]
İYİ Parti, aralarında il, ilçe ve beldelerin de bulunduğu 112 belediye başkan adayını daha açıkladı.

İYİ Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde il, ilçe ve belde belediye başkan adayından oluşan 112 isim daha belirlendi.

Açıklamada, 1 Büyükşehir, 3 il, 82 ilçe ve 26 belde belediye başkan adayının ismine yer verildi.

Buna göre, İYİ Parti, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Hayati Tekin'i, Adıyaman'a Abdülkadir Kırmızı'yı, Kütahya'ya Aynur Sezer'i ve Yozgat'a Metin Özışık'ı aday gösterdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 06:21 Kaynak: AA

İYİ Parti, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Iğdır'da Cumhur İttifakı'nın Adayının Destekleneceğini Açıkladı İYİ Parti, 112 Belediye Başkan Adayını Daha Açıkladı

Eşinin Tecavüzüne Uğradı, Tuvalete Bile Gidemiyor! Son Dakika! Çorum'da Askeri Araç Devrildi: 3 Asker Yaralı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 20:05:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İyi Parti 112 Belediye Başkan Adayını Daha Belirledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]