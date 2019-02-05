İyi Parti- CHP İttifakının Manisa Adayı Orkun Şıktaşlı
1 saat önce
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart yerel seçimi için CHP- İYİ Parti ittifakının Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı adayının, Orkun Şıktaşlı olduğunu açıkladı.
İYİ Parti
Genel Başkanı Meral Akşener
, 31 Mart yerel seçimi için CHP- İYİ Parti ittifakının Manisa
Büyükşehir Belediye Başkanı adayının, Orkun Şıktaşlı olduğunu açıkladı. Adaylığını değerlendiren Şıktaşlı, "Şehrimizin 17 ilçesini kucaklayacağız. Orijinal projelerle şehrimizi hem ekonomik hem sosyal anlamda geliştirmek en büyük amacımız olacak" dedi.
İYİ Parti'nin TBMM'deki grup toplantısında konuşan Genel Başkan Akşener, 31 Mart'ta yapılacak yerel içim partisinin bazı illerdeki belediye başkan adaylarını açıkladı. Akşener, CHP ve İYİ Parti'nin ittifak yaptığı Manisa'da büyükşehir belediye başkanı adayının, Orkun Şıktaşlı olduğunu duyurdu. DHA
muhabirine adaylığını değerlendiren Şıktaşlı, "Şehrimizin 17 ilçesini kucaklayacağız. Orijinal projelerle şehrimizi hem ekonomik hem sosyal anlamda geliştirmek en büyük amacımız olacak. Manisa'da hizmet etme noktasında iyi bir ekiple gece gündüz demeden çalışarak, Büyükşehir Belediyemizi kazanacak ve İYİ Parti bayrağımızı Spil Dağı'nda dalgalandıracağız. 31 Mart sabahı, iyi bir sabaha uyanacağız. Bizlere bu doğrultuda güvenerek, çıktığımız bu yolda yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
- Manisa
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:01 Kaynak: DHA
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