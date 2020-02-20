İYİ Parti'den istifa eden Ok: İstenmeyen adam ilan edildim - Son Dakika
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İYİ Parti'den istifa eden Ok: İstenmeyen adam ilan edildim

6 saat önce

İYİ Parti'den istifa eden Balıkesir Bağımsız Milletvekili İsmail Ok, "Genel merkez tarafından istenmeyen adam olarak ilan edildiğimi anladım. Sürecin uzaması hem partiyi hem de şahsımı daha fazla yıpratacağı için son derece üzücü olan istifa kararını almak zorunda kaldım" dedi.

İYİ Parti'den istifa eden Ok: İstenmeyen adam ilan edildim, System.String[]

İYİ Parti'den istifa eden Balıkesir Bağımsız Milletvekili İsmail Ok, "Genel merkez tarafından istenmeyen adam olarak ilan edildiğimi anladım. Sürecin uzaması hem partiyi hem de şahsımı daha fazla yıpratacağı için son derece üzücü olan istifa kararını almak zorunda kaldım" dedi.

İYİ Parti'den istifa eden Balıkesir Bağımsız Milletvekili İsmail Ok, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, istifasının gerekçelerini anlattı. İsmail Ok, dönemin İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen'in çözüm sürecinde 'Denge Denetle Ağı' denilen sivil toplum örgütünde görev aldığını, Türkiye'yi asimilasyon ile suçladığını, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ile yaptıkları toplantıların resimlerinin ulusal basında yer aldığını savunarak bu duruma kendisinin de aralarında bulunduğu İYİ Parti milletvekillerinin tepki gösterdiğini kaydetti. İsmail Ok, Hasan Seymen'in görevden alınma sürecinin uzamasının kendisinde kırılma noktası olduğunu belirteretk bu olayı genel başkanlarına ilettiklerini söyledi.

'İSTENMEYEN ADAM İLAN EDİLDİM'

Ok, bu süreçte seçmenlerin CHP ve HDP yakınlaşmasından rahatsızlık duyduğunu kaydederek "Gelinen süreçte, parti içerisinde savunduğum bu fikirler 'uç fikir' olarak tarif edilmeye başlanmıştır. 6 ay boyunca süren tüm bu yaşananların sonunda genel merkez tarafından istenmeyen adam olarak ilan edildiğimi anladım. Sürecin uzaması hem partiyi hem de şahsımı daha fazla yıpratacağı için son derece üzücü olan istifa kararını almak zorunda kaldım.  İYİ Parti'den istifa etme gerekçemde Hasan Seymen'in ismini beyan etmememin yol arkadaşlarımı üzdüğünü fark ettim. Bu nedenle töhmet altında kalan tüm arkadaşlarımdan özür diliyorum" diye konuştu.

'CHP TABANINI KIRDIYSAM ÖZÜR DİLERİM'

Ayrıca CHP seçmeninin girdiği tüm seçimlerde kendisini desteklediğini vurgulayan Ok, "Bunu inkar eden haramzadedir. Ancak CHP yönetiminin HDP ile yakınlaşması, kendileri için ne kadar demokratik bir hak ise bu yakınlaşmadan duyduğum rahatsızlığı ifade etmem de şahsım için en demokratik haktır. CHP tabanını istemeyerek kırdıysam kendilerinden özür diliyorum. Ömrümün son anına kadar CHP seçmeninin değerli bir yerinin olacağını da ifade ediyorum. Hiçbir siyasi partiye katılmadan, dönemimi tamamlayarak aktif siyasi hayatımı noktalayacağımı tekraren kamuoyuna saygıyla ilan ediyorum" diye konuştu.

'HASAN SEYMEN NASIL İSTİA ETTİRİLDİ?'

İsmail Ok, Soros vakıflarını herkesin bildiğini belirterek şöyle devam etti:

"Bu vakıfların ortaya çıkması sonrasında emperyalistler 'Denge Denetleme Ağı' adı altında bir sivil toplum örgütünü kurdular. Bu örgüt, ne için kurulmuştur? Yeşilay mıdır, Kızılay mıdır? Bu örgüt ne zaman, nerede, ne toplantıları yapmıştır, bunların aydınlatılması gerekiyor. Hasan Seymen, nasıl istifa ettirilmek zorunda kalmıştır? Neden istifa ettirilmiştir? İYİ Parti zıpkın gibi Türk milliyetçilerinin iradesiyle kurulmuş bir parti. Tabanımızın ve milletvekillerimizin ayağa kalkmasıyla çok gecikmeli olarak istifası alınmak zorunda kalınmıştır. Bu kişinin bilerek partinin en kritik görevine getirilmesi benim için kırılma noktası olmuştur. O günden sonra yerelde ve genelde hiçbir siyasi faaliyete katılmadım. Dünyada hiçbir emperyalist güç şahsıma düğmeye bastıramız. 56 yaşındayım ve hayatım emperyalistlerle mücadele etmekle geçmiştir. Ne mutlu Türküm diyene."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-İsmail Ok'un açıklamaları

Haber-Kamera: Nursima ÖZONUR-Muhammet BAYRAM/ANKARA,


Balıkesir, İsmail Ok, İYİ Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 08:26 Kaynak: DHA
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