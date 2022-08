Şenol Sunat'dan Bakan Soylu ve Bakan Bozdağ'a Çağrı: "Seçim Öncesi, Seçim Günü ve Seçim Sonrası Görevinizi Hukuka ve Kanunlara Uygun Yapın"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a seçim güvenliği için çağrı yaptı. Sunat, "Seçim öncesi, seçim günü ve seçim sonrası görevinizi hukuka ve kanunlara uygun yapın! Kolluk güçleri ve yargı mensupları üzerinden oyun kurmayın! Kararını vermiş millet iradenin önünde tezgahlanmış hiçbir oyun ve hile başarılı olamaz! Olamayacaktır" dedi.

İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı, Ankara Milletvekili Şenol Sunat, bugün Isparta'da düzenlenen seçim güvenliği toplantısında konuştu.

Toplantıya, Isparta Milletvekili Aylin Cesur ve Isparta İl Başkanı Hasan Büyükçam, Genel İdare Kurulu Üyesi ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Burcu Akçaru, YSK Temsilcisi ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Mustafa Tolga Öztürk de katıldı.

Sunat, şunları söyledi:

YÖNETENLERDE NE AHLAKİ DEĞERLER NEDE MERHAMET KALMIŞTIR: Tüm sorunlarımızın altında yatan en önemli ana sebebin adalet yoksunluğu olduğunu; hayatlarımızın her alanında, farklı şekillerde tecrübe ediyoruz. Memleketimizin dört bir yanında vatandaşlarımız, farklı kelimeler ve örneklerle anlatsalar da dile getirilen her sorun, özünde adalet yoksunluğunu tarif ediyor. Adaletin kaynağı, ahlak ve merhamettir. Yönetenlerde ne ahlaki değerler ne de merhamet kalmıştır…. Ülkemizin yaşadığı, özellikle son dört yıldır katlanarak artan ve milletimize ağır bir yük haline gelen tüm sorunların kaynağında, tek bir kişinin ve onun belirlediği dar bir zümrenin tahakkümünü esas alan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi vardır. Bu sorunları aşabilmenin yolu, Cumhuriyet değerlerimize ve demokratik hukuk devleti ilkelerine sımsıkı sarılarak milli egemenliğimizi esas alan 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi' yine milletimizin teveccühü ile hayata geçirmektir.

SAĞLIKLI BİR SEÇMEN LİSTESİYLE SEÇİMLERE GİREBİLMEK İÇİN AYLARDIR ÇALIŞIYORUZ: Ülkece güvenli, huzurlu ve mutlu günlere kavuşmak için sandığın gelmesini bekliyoruz. İnanın, çok az kaldı…İktidarı hedefleyen bir siyasi partinin Seçim İşleri Başkanlığı olarak seçmen listeleri üzerinde kapsamlı incelemeler yapıyor, sağlıklı bir seçmen listesiyle seçimlere girebilmek için aylardır çalışıyoruz.

'SEÇİM GÜVENLİĞİ' KAVRAMI MAALESEF ÜLKEMİZİN ÖNCELİKLİ GÜNDEMLERİNDEN BİRİ HALİNE GELDİ: İtirazları yapacak, partimizi temsil edecek il/ilçe seçim kurulu üye ve temsilcilerimizin eğitimlerini veriyoruz. Okul sorumlularımızın, sandık kurulu üyelerimizin ve müşahitlerimizin atamalarını ve eğitimlerini bugünden gerçekleştiriyoruz. İl ve ilçelerde seçim koordinasyon merkezlerini oluşturuyoruz. Seçime kadar ve seçim günü kullanacağımız İRİS (İYİ Parti Raporlama ve İletişim Sistemi) hazır. Seçim günü sandık sonuçlarını sistemimize yükleyecek ekiplerimizi oluşturuyor ve eğitiyoruz. Gelişmiş demokrasilerde tartışma konusu olmaması gereken 'seçim güvenliği' kavramı maalesef ülkemizin öncelikli gündemlerinden biri haline geldi. Son yıllarda seçim süreçlerinde yaşadığımız olumsuzluklar, vatandaşlarımızın seçimlere olan güvenini zedeleyerek kaygı ve endişelerini arttırmıştır. Ne yazık ki, adreste olmadığı halde seçmen listesinde görünen kişiler, mühürsüz oy pusulalarının geçerli sayılması, geçerli-geçersiz oylar üzerinden yapılan itirazlara göz kapamalar, muhalefetin bütün itirazları yok sayılırken, iktidarın talebiyle tekrarlanan seçimler gibi pek çok kanunsuzluk, hile, ihlal ve usulsüzlüklere hep birlikte şahit olduk.

İÇİŞLERİ BAKANI İLE ADALET BAKANINA SEÇİM GÜVENLİĞİ ÇAĞRISI: Seçim güvenliği, seçim sürecinin vazgeçilmez bir unsurudur ve bunu temin etmek de seçimin yönetim ve güvenliğinden sorumlu kurumlar ile seçime katılan siyasi partilerin asli görevidir. Buradan seçimin yönetim ve güvenliğinden sorumlu kurumların bağlı olduğu İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanına da sesleniyorum! Seçim öncesi, seçim günü ve seçim sonrası görevinizi hukuka ve kanunlara uygun yapın! Kolluk güçleri ve yargı mensupları üzerinden oyun kurmayın! Kurumlarınızın mensuplarına baskı uygulamayın! Hukuksuz ve kanunsuz eylemlere meyletmeyin! Kararını vermiş millet iradenin önünde tezgahlanmış hiçbir oyun ve hile başarılı olamaz! Olamayacaktır!

İYİ TAKİPTEYİZ… HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALIYORUZ, SEÇİME HAZIRIZ: Ayrıca artık İYİ Parti var! İyi takipteyiz… Vatandaşlarımız müsterih olsunlar; seçimlerin adil, serbest, eşit, şeffaf, düzen ve dürüstlük ilkeleri içinde gerçekleşmesi için seçim güvenliği konusunda üzerimize düşen sorumluluğun ne derece büyük olduğunun farkındayız ve bu konuda kendimize güveniyoruz. Oy namustur; dolasıyla, vatandaşlarımızın sandığa atacağı her oy, İYİ Parti'nin güvencesi altındadır. İYİ Parti olarak, her türlü tedbiri alıyoruz. Erken, baskın veya zamanında yapılacak olan seçime hazırız! Milletimizin helal oylarıyla bu talan ve harami düzenine son vereceğiz. İYİ Parti farkını sahada olduğu gibi, sandıkta da ortaya koyacağımızı göreceksiniz. Isparta'da 1.Parti olacağız!