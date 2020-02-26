İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Balıkesir'de - Son Dakika
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Balıkesir'de

7 saat önce

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Balıkesir'e geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Balıkesir'de, System.String[]

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Balıkesir'e geldi.


İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Balıkesir'de ilk ilçe ziyaretini Sındırgı'ya yaptı, daha sonra İl Başkanlığında basın açıklaması yaptı. İYİ Parti İl Başkanlığındaki toplantıda Balıkesir milletvekili İsmail Ok'un partiden istifasını değerlendiren Meral Akşener, "Ben kişisel olarak istifanın tek taraflı bir irade beyanı olduğuna inanırım. Bugün gelirken ölçtüm 27 yıldır aktif politika yapan tek kadın siyasetçiyim bu ülkede. Bir düşündüm; 27 yıldır hiçbir siyasetçinin ailesi hakkında, karakteri hakkında, eylemleri dışında, kendisinin durumu; yani namusu, şerefi hakkında 27 yılda tek kelime etmemişim. Bununla da gurur duyuyorum. Siyaset prensipler üzerinden yapılır. Dolayısıyla birinci prensip istifa tek taraflı bir beyandır. Sadece o kişinin seçmeniyle olan durumunu ancak ilgilendirir. Dolayısıyla Sayın Ok'a kadar bizim birkaç arkadaşımız istifa etmişti onların hakkında da incitici tek bir kelime etmedim ve rencide edici tekbir kelime etmedim. Dolayısıyla kendisine hayatta başarılar diliyorum, yine de bir şey söylemeyeceğim" diye konuştu.


"Bazen sabretmek gerek"


Basın mensuplarının İsmail Ok'un partiden ayrılırken yaptığı suçlamaları sorması üzerine Akşener, "Bazen sabretmek gerekir. En iyi cevap vatandaştır, cevabın sahibi vatandaştır. En iyi cevap zamandır. Dolayısıyla ben o prensibimi çiğnemeyeceğim" ifadelerini kullandı.


Akşener yarın Kepsut, Balya, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık ilçelerini, ziyaretinin son gününde ise Susurluk, Manyas, Gönen, Bandırma ve Erdek ilçelerini ziyaret edecek.


İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener parti binasını ziyaretinde İl Başkanı Nedim Tuna'ya İYİ Parti logolu plaket armağan ederken İl Başkanı Nedim Tuna da Meral Akşener'e Balıkesir Pullusu tablosu hediye etti. İl Başkanı Nedim Tuna'nın eşi İlknur Tuna ise Akşener'in yeni dünyaya gelen torunu için örgü ören bebek hediye etti. - BALIKESİR

Meral Akşener, İsmail Ok, Balıkesir, İYİ Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 06:15 Kaynak: İHA
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