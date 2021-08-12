İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Erzurum'da esnaf ziyaretinde bulundu - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Erzurum'da esnafı ziyaret etti.

Meral Akşener, çeşitli ziyaretler için geldiği Erzurum'da, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, İYİ Parti Erzurum Milletvekili Muhammet Naci Cinisli, İYİ Parti İl Başkanı Melih Kırkpınar ve partililerle birlikte kent merkezinde esnafı ziyaret ederek, sorunlarını dinledi.

Akşener, ziyaretlerin ardından Cumhuriyet Caddesi üzerinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Sinop, Kastamonu ve Bozkurt ilçesi ile Bartın'da yaşanan sel felaketi nedeniyle "geçmiş olsun" dileklerinde bulundu.

Yaşanan sel felaketinde mağdur olanların, devlet tarafından yiyecek ve içecek gibi ihtiyaçlarının karşıladığını belirten Akşener, "Sinop ve Kastamonu Bozkurt Bartın'da sel felaketinde hayatını kaybedenlere cenabı haktan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Yiyecek içecek gibi konularda sıkıntı yok. Devlet onu karşılıyor. Karşılayanlara da teşekkür ediyorum ama bulundukları yerle, dışarı arasında bağlantı kuramıyorlar. İletişim problemleri var. Seyyar baz istasyonu isteniyor ve taşınabilir şarj aleti ve jeneratör isteniyor." diye konuştu.

Akşener, Erzurum ziyaretinde tarım ve hayvancılıkla uğraşan insanların sıkıntılı bir süreç yaşadıklarına şahit olduğunu aktardı.

Kuraklık ve benzeri durumlar nedeniyle sorunlar yaşayan vatandaşın acil desteğe ihtiyacı olduğunu ifade eden Akşener, şöyle konuştu:

"İlçelerde ve merkezde gördüğüm acayip bir yoksulluk var. Özelikle tarım ve hayvancılıkla ilgilenenlerde inanılmaz bir problem var. Elbette elde olmayan sebeplerle kurak olması nedeniyle müthiş bir zorluk yaşanmış. Bu kışı geçirebilmelerinin yolu aktif, açık ve net yardım edilmesidir. Aksi taktirde bu kışı geçirmeleri çok zor olacaktır. Erzurum'da öğrendiklerim, Anadolu'nun her bir ilçesinde tarım ve besicilikle meşgul olan, onunla geçinenler için de geçerlidir. Bu kışı sağlıklı geçirebilmeleri için acil yardıma ihtiyaç var."

Akşener, gençlerdeki işsizlik oranlarının nedenlerinin başında ise liyakat sorununun geldiğini savundu.

KPSS'den 80 ila 90 arasında puan alanların mülakatta elendiğini iddia eden Akşener, "KPSS'den 60 veya 56 gibi rakamlar kazanmış birisinin, 80-92 puan almış birinin yerine atanmasına her bir dükkanda, gençte rastladık. Liyakatin öne çıkarılması kayrılmanın, ayıların, dayıların ortadan kaldırılması gerekiyor. Bu konuda gençlerin umudunu yok etmeye hakkımız yok." ifadelerini kullandı.