İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in Balıkesir'deki ziyaretleri sürüyor Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Politika İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in Balıkesir'deki ziyaretleri sürüyor Açıklaması - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in Balıkesir'deki ziyaretleri sürüyor Açıklaması

6 saat önce

Balıkesir'deki ziyaretlerini sürdüren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Assalar da kesseler de bundan sonra benim sizlerle ilgili sistemim budur: Gerçek gündemi kamuoyuna getirmek, kulağı duymayanların, gözü görmeyenlerin önüne getirmektir.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in Balıkesir'deki ziyaretleri sürüyor Açıklaması, System.String[]

Balıkesir'deki ziyaretlerini sürdüren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Assalar da kesseler de bundan sonra benim sizlerle ilgili sistemim budur: Gerçek gündemi kamuoyuna getirmek, kulağı duymayanların, gözü görmeyenlerin önüne getirmektir." dedi.

Balya ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunduktan sonra vatandaşlara seslenen Akşener, esnafın, çiftçinin, hayvancılık yapanların ve işsizlerin dertlerini dinleyip onları Meclis'e taşımak için il il, ilçe ilçe gezmeye devam ettiklerini söyledi.

Gezdiği iller arasında ekonomisi iyi durumdaki illerden birinin Balıkesir olduğunu dile getiren Akşener, "Burada samimiyetle gördüğüm, esnaf çok zorda, insanlarımızın alım gücü düşmüş ve müşteri kaybediyor. Esnaf en büyük istihdam yaratan yapıdır, birer birer insan çıkarıyorlar. Elektrik paralarından, stopajlardan, maliyetlerin yükselmesinden, müşterinin gelirinin azalmasından, müşterinin düşmesinden çok şikayetçi. Asıl gündem bunlar, asıl gündem sizsiniz." diye konuştu.

Gezilerinde 6. ilde bulunduğunu, bugün 5 ilçeyi gezdiğini belirten Şener, "Assalar da kesseler de bundan sonra benim sizlerle ilgili sistemim budur: Gerçek gündemi kamuoyuna getirmek, kulağı duymayanların, gözü görmeyenlerin önüne getirmektir. İktidar bu söylediklerimizi yerine getirirse günü geldiğinde karar verirsiniz ama getirmediği takdirde de size de sözüm olsun, bunları çözmeyi Cenabı Hak bize nasip etsin." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Balya Belediyesine geçen Akşener'e, Belediye Başkanı Orhan Gaga tarafından hediyeler verildi.

Meral Akşener, Kepsut ilçesinde bazı dükkanlara girerek iş yeri sahipleri ve çalışanlarla sohbet etti. Vatandaşların taleplerini dinleyen Akşener, onlarla fotoğraf çektirdi.

Bir kahvehaneden geçerken, 1991'de PKK'lı teröristlerce şehit edilen Piyade Onbaşı Ayhan Yılmaz'ın kardeşi olduğunu belirten Rahmi Yılmaz, Akşener'e tepki gösterdi. İYİ Parti'nin seçimlerde bazı yerlerde HDP'li adaylara destek verdiğini iddia eden Yılmaz, "Bizimle aynı fikirde olduğunuzu söylüyorsunuz ama televizyonda bunu söyleyemiyorsunuz. Şimdi gelip bana izah etmeye çalışıyorsunuz. Adayınız bir, her şeyiniz bir." şeklinde konuştu.

Bunun üzerine Akşener, "Bir konuda karar vermişsiniz, saygı duyuyorum ama günah diyorum. Bakın ayıp da demedim, günah. Biz HDP ile yan yana yürümedik. Biz burada İsmail Ok'u aday çıkardığımızda, HDP de aday çıkardı. Bizim aday çıkardığımız her yerde HDP aday çıkardı. Iğdır'da Cumhur İttifakı'nın adayını destekledik karşılıksız. Yani AK Parti ile MHP'nin adayını destekledik. Dolayısıyla orada aday çıkarmadık. Bunları da kimse duymuyor. Ahlat'ta AKP'nin adayını destekledik." yanıtını verdi.

Akşener, esnaf ziyaretlerinin ardından partisinin ilçe teşkilatında üyelerle bir araya geldi.

Halkların Demokratik Partisi, Meral Akşener, İYİ Parti, Balıkesir, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 04:10 Kaynak: AA
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