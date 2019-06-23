Son Dakika Haberleri: İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, oyunu kullandı
Son Dakika Güncel Haber

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, oyunu kullandı

42 dakika önce

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminde oyunu Üsküdar'daki Hacı Sabancı Anadolu Lisesinde kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, oyunu kullandı, System.String[]
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminde oyunu Üsküdar'daki Hacı Sabancı Anadolu Lisesinde kullandı. Akşener "İnşallah İstanbul için hayırlı olsun" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için oyunu kullanmak üzere Üsküdar Beylerbeyi'nde bulunan Hacı Sabancı Anadolu Lisesine gelerek oyunu kullandı.

Oyunu kullandıktan sonra gazetecilere yaptığı konuşmasında Akşener, "İnşallah İstanbul için hayırlı olsun. Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Çok yüksek oranda bir katılım olacak" dedi. - İSTANBUL
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 12:20 Kaynak: İHA
Meral Akşener, İstanbul, İYİ Parti, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda seçim göçü Ünlü komedyen Ceyhun Yılmaz oyunu kullandı Son dakika! Oyunu kullanan Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama: Halkımız vicdanlarıyla en doğru kararı verecek Ticaret Bakanı Pekcan, oyunu Beykoz'da kullandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.6.2019 13:02:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, oyunu kullandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]