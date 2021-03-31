İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bazı belediye başkanlarıyla görüştü - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bazı belediye başkanlarıyla görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Adana ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanları ile Çankaya Belediye Başkanını kabul etti.

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