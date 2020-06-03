İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın çiftliğinde 15 kaçak yapı tespit edildi - Son Dakika

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde mühürleme işlemi başlatılan fabrikasının ardından, Dilovası Belediyesi tarafından çiftliğinde yapılan incelemelerde kaçak yapılar tespit edildi. Dilovası Belediyesi encümeni, tespit edilen 15 adet kaçak yapı için toplam 662 bin 794,44 TL para cezası kesilmesi ve yapıların yıkılmasına karar verdi.



Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısı düzenleyen AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, İYİ Parti Grup Başkanvekili Türkkan'ın AK Parti milletvekillerine yönelik açıklamalarına cevap verdi. Radiye Sezer Katırcıoğlu toplantıda, Türkkan'a ait Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki çiftlik ve fabrikanın orman arazisi üzerine kurulduğunu iddia etti. Katırcıoğlu, ilgili kurum ve kuruluşların yetkililerinin bu işin takipçisi olacağını belirtti. Katırcıoğlu'nun açıklamalarının ardından belirtilen fabrikaya giden Gebze Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Ekipler tarafından fabrikanın orman arazisine kurulu olduğu tespit edilen kısmı mühürlendi. Yapının ilerleyen günlerde yıkılacağı öğrenildi.



Türkkan'ın çiftliğinde 15 kaçak yapı tespit edildi



Katırcıoğlu'nun TOKİ arazisine kurulu olduğunu iddia ettiği Türkan'a ait Dilovası ilçesi Köseler Mahallesi'ndeki çiftlikte Dilovası Belediyesi Çevre Koruma ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından incelemeler yapıldı. Yapılan incelemelerde 181,29 metrekarelik bakım evi, 17,84 metrekarelik yem tankı, 96,17 metrekarelik ofis, yaklaşık 3 bin metrekarelik 3 ahır, 167 metrekarelik sağımhane, 288 metrekare buzağı ahırı, 46 metrelik kır evi, 282 metrekarelik samanlık, 149 metrekarelik depo, 41 metrekarelik at ahırı, 190 metre karelik perde duvar, 7,29 metrekarelik akaryakıt tankı ve 275 metrekarelik yem deposunun kaçak olduğu belirlendi. Ayrıca çiftliğin kurulu olduğu arazinin bir kısmının hisseli, bir kısmının ise TOKİ'ye ati olduğu belirlendi.



662 bin 794,44 TL para cezası kesildi



Yapılan tespitler sonrasında Dilovası Belediyesi Encümeni tarafından ruhsata bağlanabilecek yapıların ruhsatlı hale getirilmesi için 1 ay süre verilmesine, 775 Sayılı Gecekondu Kanunu'nun 18. Maddesi kapsamına giren yapıların yıkılmasına, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 42. Maddesine tespit edilen 15 adet kaçak yapı için toplam 662 bin 794,44 TL para cezası uygulanmasına, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi. - KOCAELİ