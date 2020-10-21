İYİ Parti İstanbul İl Başkanından Ümit Özdağ'a suç duyurusu - Son Dakika

İYİ Parti İstanbul İl Başkanından Ümit Özdağ'a suç duyurusu

21.10.2020 14:24

- İYİ Parti İstanbul İl Başkanından Ümit Özdağ'a suç duyurusu İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, bir televizyon programında kendisine yönelik ithamlarda bulunan İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu.

- İYİ Parti İstanbul İl Başkanından Ümit Özdağ'a suç duyurusu

İSTANBUL - İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, bir televizyon programında kendisine yönelik ithamlarda bulunan İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, katıldığı bir televizyon programında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun "FETÖ'cü" olduğunu iddia etmişti. Kavuncu, kendisine yönelik söylemleri nedeniyle Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu öncesinde açıklama yapan Kavuncu'ya ilçe başkanları ile partililer eşlik etti. Kavuncu, açıklamanın ardından suç duyurusunu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sundu.

"Adalet kapılarındayız"

Açıklama yapan Kavuncu, "Biz haklarımızı hep hukuk dahilinde aradık. Görüyorsunuz iftiracılar televizyon kanallarında, bizler adalet kapılarındayız. Yapılan bütün iftiralarla alakalı, biz bugün suç duyurumuzu yapacağız. Biz haklarımızı adalet önünde aramayı kendine şiar edinmiş insanlarız" dedi.

"İYİ Parti'nin yükseliş sürecinde bazı çevreler rahatsız olmuş"

İYİ Parti'nin meşakkatli bir süreçten geçtiğini belirten başkan Kavuncu, "Son dönemde özellikle gözü, gönlü, yüreği bize dönmeye başlamış insanlarımızın, vatandaşlarımızın aklını bulandırmaya yönelik herhangi bir eyleme de, faaliyete de asla müsaade etmeyeceğiz. Bizim yerimiz, yurdumuz belli. İl başkanlığımızın adresi belli. Benim çocukluğumdan beri yaşadığım hayat gün gibi ortada. Buradan bütün kamuoyuna sesleniyorum, bizimle alakalı hiçbir şüpheniz, tereddüdünüz olmasın. Belli ki, İYİ Parti'nin yükseliş sürecinde bazı çevreler rahatsız olmuş" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanından Ümit Özdağ'a suç duyurusu
İYİ Parti İstanbul İl Başkanından Ümit Özdağ'a suç duyurusu
İYİ Parti İstanbul İl Başkanından Ümit Özdağ'a suç duyurusu
İYİ Parti İstanbul İl Başkanından Ümit Özdağ'a suç duyurusu

Ümit Özdağ, İYİ Parti, İstanbul, Adalet, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İYİ Parti İstanbul İl Başkanından Ümit Özdağ'a suç duyurusu - Son Dakika


Son Dakika

15 yaş küçük sevgilisiyle yatakta oğluna yakalanan anne, evlat katili oldu Son Dakika! Eski HDP'li milletvekili Demir Çelik'in gri kategoride aranan terörist oğlu yakalandı 5 partiye 481 milyon TL'lik Hazine yardımı yapılacak! İşte partilerin alacağı tutarlar Dağlık Karabağ'da 112 ton altını kaptırmak istemeyen Rus şirket bölgeye silah ve asker yığıyor Çoklu organ yetmezliğiyle savaşan Hakan Taşıyan'dan müjdeli haber geldi Azerbaycan'ın ağır darbe vurduğu Ermeni ordusunda moraller yerle bir! Basın toplantısına terlikle katıldı Son Dakika! Grip aşısı olabileceklerin listesi e-Nabız'a yüklendi Cüzdanını parkta düşüren şahıs, masada bıraktığı çöpleri toplayınca kimliğini geri alabildi
Fenerbahçe Garry Rodrigues'in ardından Nabil Dirar'la da yollarını ayıracak Fenerbahçe Garry Rodrigues'in ardından Nabil Dirar'la da yollarını ayıracak         
14:45
Aslı Enver, Kerem Tunçeri'yle görüşmek için ev tuttuğu iddiaları nedeniyle dava açacak Aslı Enver, Kerem Tunçeri'yle görüşmek için ev tuttuğu iddiaları nedeniyle dava açacak         
14:15
Kronik hastalığı olanlar grip aşısı yaptıramayacak! Vatandaşlar tepkisini sosyal medyada gösterdi Kronik hastalığı olanlar grip aşısı yaptıramayacak! Vatandaşlar tepkisini sosyal medyada gösterdi         
14:06
Akılalmaz plan! İlişkilerini başkalarına anlatan eski sevgilisini günlük kiralık eve çağırıp öldürmüş Akılalmaz plan! İlişkilerini başkalarına anlatan eski sevgilisini günlük kiralık eve çağırıp öldürmüş         
13:54
Depreme canlı yayında yakalanan İzlanda Başbakanı büyük korku yaşadı Depreme canlı yayında yakalanan İzlanda Başbakanı büyük korku yaşadı         
13:39
Boşanma aşamasındaki eşine çocuklarının gözü önünde kurşun yağdırdı Boşanma aşamasındaki eşine çocuklarının gözü önünde kurşun yağdırdı         
13:18
Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin'den sonra küçük oğlu Orfeo Çetin de alkollü araç kullanırken yakalandı Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin'den sonra küçük oğlu Orfeo Çetin de alkollü araç kullanırken yakalandı         
12:51
Tapuda yapılan hatayı fırsata çevirdi, kendine ait olmayan araziyi sattı Tapuda yapılan hatayı fırsata çevirdi, kendine ait olmayan araziyi sattı         
11:40
Sakarya'da yaşayan Türkmen genç, Instagram'ın açığını bulunca 10 bin dolar ödül kazandı Sakarya'da yaşayan Türkmen genç, Instagram'ın açığını bulunca 10 bin dolar ödül kazandı         
11:11
20 yaşındaki Aleyna Tilki, ilk kez sigara içerken görüntülendi 20 yaşındaki Aleyna Tilki, ilk kez sigara içerken görüntülendi         
10:44
Üniversitedeki taciz skandalında öğrenciler yaşadıklarını anlattı: Omzumdan kalçama kadar elledi Üniversitedeki taciz skandalında öğrenciler yaşadıklarını anlattı: Omzumdan kalçama kadar elledi         
10:37
Yaşlı adamın başına zorla kolonya döküp maske takmıştı: 5 yıla kadar hapsi isteniyor Yaşlı adamın başına zorla kolonya döküp maske takmıştı: 5 yıla kadar hapsi isteniyor         
10:22
Gelin ve damadı düğünde dolandırdı! Sahte çeyreği bıraktı, gerçeğini aldı Gelin ve damadı düğünde dolandırdı! Sahte çeyreği bıraktı, gerçeğini aldı         
10:16
Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı kiracı olduğu fabrikayı tahliye ederken, binayı söküp götürdü Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı kiracı olduğu fabrikayı tahliye ederken, binayı söküp götürdü         
09:20
Cinsel istismara uğrayan kız çocuğu yaşadığı dehşeti anlattı: Uyandığımda çırılçıplaktım Cinsel istismara uğrayan kız çocuğu yaşadığı dehşeti anlattı: Uyandığımda çırılçıplaktım         
09:09
Isparta'daki 20 bin tonluk 'toryum' rezervi, Türkiye'nin 100 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak Isparta'daki 20 bin tonluk 'toryum' rezervi, Türkiye'nin 100 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak         
08:50
"Darkside" adlı bilgisayar korsanı grubu, çaldıkları parayı hayır kurumlarına bağışlıyor         
07:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2020 14:58:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İYİ Parti İstanbul İl Başkanından Ümit Özdağ'a suç duyurusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei