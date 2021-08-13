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İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığından itidal çağrısı - Son Dakika

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığından itidal çağrısı

13.08.2021 16:01
İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığından itidal çağrısı, System.String[]

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, "Kimse kendini devlet yerine koymasın.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, "Kimse kendini devlet yerine koymasın. Devletin ve güvenlik güçlerinin yapması gereken işi, birileri yapmaya kalkmasın, ülkeyi ateşe atmasın, provokasyona mahal vermesin." dedi.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde 1 kişinin bıçaklı saldırıyla yaşamını yitirmesi ve yaşanan olayların ardından 39 ilçe başkanının katılımıyla İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda toplantı yapıldı.

Toplantı öncesinde basın açıklaması yapan Kavuncu, 2 grup arasında çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybeden Emirhan Yalçın'a Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyerek, yaralanan Ali Yasin Güler'e geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Kavuncu, Suriye'de iç savaşın akabinde birçok insanın aileleriyle Türkiye'ye geldiğini, Afganistan'dan gelen göçün yapısının ise bundan farklı olduğunu savundu.

Türkiye'nin, bulunduğu şartlar, ekonomisi ve yapısı itibarıyla bu nüfusu kaldırmakta zorlanacağını dile getiren Kavuncu, "Bu konunun çözümü nettir. Bu insanların bir an önce, acilen, bizlere yakışır bir şekilde, planlı, programlı bir uygulamayla kendi ülkelerine geri gönderilmeleri şart." diye konuştu.

Kavuncu, İstanbul'un Türkiye'deki en fazla göçmeni barındıran şehir olduğunu aktardı.

Altındağ'daki provokasyonların ardından siyasetçi sorumluluğuyla bir araya geldiklerini ifade eden Kavuncu, "Kimse kendini devlet yerine koymasın. Devletin ve güvenlik güçlerinin yapması gereken işi, birileri yapmaya kalkmasın, ülkeyi ateşe atmasın, provokasyona mahal vermesin." dedi.

Kavuncu, bir veya birkaç kişinin yaptığı kötülükten dolayı bütün bir kesimi zan altında bırakacak, suçlayacak ve ötekileştirecek dilin kendilerine yakışmayacağını belirtti.

Bu durumun kabul edilemez olduğunu aktaran Kavuncu, "İYİ Parti il ve ilçe teşkilatları olarak, böyle bir yaklaşımı ve tarzı ilk günden beri şiddetle reddettik ve reddediyoruz. Önümüzdeki dönemde, bu hadiselerin ortalığı yangın yerine çevirmemesi için üstümüze düşen sorumlulukla hareket edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kavuncu, Türkiye'de bulunan göçmenlerin insanca ve medenice ülkelerine gönderilmelerini sağlamak gerektiğini söyledi.

Bunun için topyekun çalışmak gerektiğini kaydeden Kavuncu, "Afganistan'dan gerçekleşmekte olan göçün bir an önce durdurulması lazım. Bu, birçok bakanlığın ortak hareket etmesi gereken bir konu." şeklinde konuştu.

İYİ Parti, İstanbul, Altındağ, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığından itidal çağrısı - Son Dakika


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