İyi Parti'li İbrahim Özkan, İbb Meclisi'nde Geçen 2,5 Yılı "Sözüm Meclisten İçeri" Kitabında Anlattı - Son Dakika
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İyi Parti'li İbrahim Özkan, İbb Meclisi'nde Geçen 2,5 Yılı "Sözüm Meclisten İçeri" Kitabında Anlattı

19.05.2022 15:59
İyi Parti'li İbrahim Özkan, İbb Meclisi'nde Geçen 2,5 Yılı "Sözüm Meclisten İçeri" Kitabında Anlattı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan’ın ‘Sözüm Meclisten İçeri’ isimli kitabı raflardaki yerini aldı. Kırmızı Kedi Yayınevi’nden çıkan ve İBB Meclisi'ndeki 2,5 yılı İbrahim Özkan’ın kaleminden anlatan kitap satışa sunuldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'ın 'Sözüm Meclisten İçeri' isimli kitabı raflardaki yerini aldı. Kırmızı Kedi Yayınevi'nden çıkan ve İBB Meclisi'ndeki 2,5 yılı İbrahim Özkan'ın kaleminden anlatan kitap satışa sunuldu.

İYİ Parti'li İbrahim Özkan, İBB Meclisi'nde geçen 2,5 yıllık sürede yaşananlara, gelecek nesiller açısından ışık tutmak istediğini belirtti. Özkan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da önsözünü yazdığı kitabına dair şunları söyledi:

"BURADAN BİR KEZ DAHA YİNELİYORUM, 'ENGELLENİYORUZ"

"İBB Meclisi'ndeki 2,5 yılımızı anlatan bu kitapta, engellemeler, mitomanik aforizmalar, algı operasyonları var. Bu kitapta; tüm engellerin karşısında, güçlü ve dimdik ayakta duran bir başkan var. Bu kitapta; İstanbul halkı için gece gündüz çalışan, yılmayan, yorulmayan bir İBB yönetimi var. Bu kitapta; Millet İttifakı'nın istikrarlı, kararlı ve sağlam adımlarla yürüyüşü var. Bu kitapta; haksızlığa karşı duruşumuz, duyulmayan çığlıklarımız var. Halkımız gerçekleri bilsin diye kaleme sarıldım. Buradan da bir kez daha yineliyorum ki 'Engelleniyoruz' ve Sözüm Meclisten İçeri."

İMAMOĞLU: BİR ADALET VE VİCDAN BELGESİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da "Sözüm Meclis'ten İçeri' kitabı için yazdığı önsözde, şunları kaydetti:

"Bu yozlaşmaya karşı 16 milyon İstanbulluyu bir ve eşit kabul ederek, hak ve hukuk yolundan sapmadan var gücüyle çalışan onurlu bir kadronun, çok büyük ve güçlü bir takımın nasıl hizmet mücadelesi verdiğini de bu kitapta detaylarıyla okuyabilirsiniz. Sevgili İbrahim Özkan'ın, 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gerçeklerini asıl sahiplerine, İstanbullulara anlatmak için kaleme aldım' dediği bu eser çok değerli bir çalışmadır. Yalnızca objektif bir bakış açısıyla tarihe not düştüğü için değil, ardında yatan eşsiz mücadele ve dayanışma dolayısıyla da… Yüreği İstanbul ve Türkiye için çarpan herkesin bir adalet ve vicdan belgesi olan bu kitabı okumasını diliyorum."

TARİHE ÖNEMLİ BİR NOT DÜŞECEK

İYİ Parti'li İbrahim Özkan'ın İBB Meclisi'nde tuttuğu notlardan ve Meclis tutanaklarına yansıyan konuşmalarından derlenen 'Sözüm Meclisten İçeri' adlı kitap raflardaki yerini aldı. İstanbul'da son 2,5 yılda yaşananların bir özeti niteliği taşıyor. Bu tür kitaplar genelde süreç sonlandıktan sonra anı şeklinde yazılırken 'Sözüm Meclisten İçeri' süreç yaşanırken yazılmış ve halen devam eden süreç hakkında okurlarına bilgi veriyor. 'Sözüm Meclisten İçeri' ile İBB Meclisi'ndeki ilk 2,5 yılı anlatan İbrahim Özkan'ın, gelecek 2,5 yılı da yazmaya başladığı bildirildi.

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Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İbrahim Özkan, İYİ Parti, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İyi Parti'li İbrahim Özkan, İbb Meclisi'nde Geçen 2,5 Yılı 'Sözüm Meclisten İçeri' Kitabında Anlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İyi Parti'li İbrahim Özkan, İbb Meclisi'nde Geçen 2,5 Yılı "Sözüm Meclisten İçeri" Kitabında Anlattı - Son Dakika
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