İYİ Parti'li Tatlıoğlu: "İşsizlik Fonu, asla kendi amaçları dışında kullanılmamalı" - Son Dakika

İYİ Parti'li Tatlıoğlu: "İşsizlik Fonu, asla kendi amaçları dışında kullanılmamalı"

İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, İşsizlik Fonu'nun, kendi amaçları dışında kullanılmaması gerektiğini bildirdi.

İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, İşsizlik Fonu'nun, kendi amaçları dışında kullanılmaması gerektiğini bildirdi.

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Tatlıoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ni değerlendirdi.

Teklifin, komisyondan çıktıktan sonra içerik, anlam ve kapsam değiştirerek başka bir teklife dönüştüğünü belirten Tatlıoğlu, teklifin ilk halinde yer almayan Dijital Mecralar Komisyonu'nun kurulmasının önergeyle eklendiğini ifade etti.

Tatlıoğlu, kurulması öngörülen komisyonun, tartışmalardan saklı bir biçimde önergeyle teklife eklenmesinin etik olmadığını kaydetti.

Teklifin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gerekçesiyle Cumhurbaşkanı'nın kısa çalışma başvurusunu 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatma yetkisini genişletmeyi ve Cumhurbaşkanı'nın 31 Aralık 2020 tarihi korunarak, kısa çalışma ödeneğinin süresini sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak uzatabilmeyi öngördüğünü aktaran Tatlıoğlu, "Cumhurbaşkanına yetki konusunda AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın çok cömert olduğunu düşünüyoruz. Yakında 'Kanun yapma yetkisi Cumhurbaşkanı'na aittir.' gibi bir teklif gelirse şaşırmayacağız. Cumhurbaşkanı'na blok yetkiler veriliyor. Bu da partili cumhurbaşkanlığı döneminin enteresan gelişmelerinden biridir. Partili cumhurbaşkanı dönemi, milletimizin ayaklarına nasıl bir pranga teşkil ettiğini ve milletin temsilcilerinin yetkilerinin nasıl daralttığını bizlere göstermektedir." dedi.

Teklifte kısa çalışma ödeneğine ilgili maddenin yer aldığını vurgulayan Tatlıoğlu, Türkiye'nin pandemi sürecinde yaralarının büyük bir kısmını İşsizlik Fonu'ndan karşıladığını ve bunun da fonun kuruluş amaçlarına aykırı olduğunu kaydetti.

Tatlıoğlu, "İşsizlik Fonu, asla kendi amaçları dışında kullanılmamalıdır. İYİ Parti olarak bu konuda önergemiz vardı. Yıl sonuna kadar üçerden altı aylık süreçte çalışanlara ve işçilere ait sosyal güvenlik primi fondan karşılanıyorsa o zaman geniş Bağ-Kur primleri de Hazine'den karşılansın diye bir önergemiz oldu. Türkiye'de 3 milyon 150 bin KOBİ var. Bunların yaklaşık 3 milyonu küçük işletme. Bunlar da bu dönemde Bağ-Kur'larını ödemekte çok zorlanıyor. Bu işletmeler de desteklenmeli." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı, İYİ Parti, Bursa, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 16:39 Kaynak: AA

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